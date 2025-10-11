Taarin Tahti vei Kouvolan nousijadivisoonan finaalin Matti Juutilan valmennuksesta. Espon sisarukset ostivat hevosen, ja he vaikuttavat nimenomaan Kouvolan seudulla.
Lauantain tuore finaalivoittaja uuteen kotiin – Taarin Tahti ja kolme sisarusta

Neea, Moona ja Fiia Espo tekivät kaupat, ja Taarin Tahti jäi Kouvolaan suoraan voittajakehästä.
Taarin Tahti

