Lauantain tuore finaalivoittaja uuteen kotiin – Taarin Tahti ja kolme sisarusta

Espon sisarukset ovat kaikki innokkaita ravinaisia, ja Taarin Tahti on heidän kova satsaus tulevaisuuteen. Espon kolmikolla on pelkästään ponilähdöistä yhteensä lähes 100 voittoa.Taarin Tahti nappasi lauantaina nousijadivisioonan finaalivoiton, jonka se juoksi edellisen omistajan Jorma Kilpiäisen omistuksesta. Hän mainitsi voittajahaastattelussa, että hevosia vähennetään, koska ikää on kertynyt ja nuoremmille halutaan antaa mahdollisuus.. Neea Espo kommentoi, että kolmella sisaruksella oli ollut jo pidempään hyvä suomenhevonen etsinnässä. Nyt vihdoin tärppäsi."Nähtiin, että hevonen oli myynnissä. Taarin Tahti vaikutti hyvältä, joten tehtiin siitä kaupat. Halutaan ehdottomasti satsata raviurheiluun, ja hyvä suomenhevonen oli ollut jo pidempään hiljaisessa etsinnässä. Jonkin aikaa ehdittiin jo katselemaan, mutta ennen tätä ei sopivaa löytynyt. Nyt löytyi ja ollaan tietysti enemmän tyytyväisiä, kun se teki tosi kovan startin. Tietysti voitto oli mahdollinen, kun Henkinen laukkasi", Neea Espo kommentoi."Töitä lähdetään tekemään kaikkien kolmen siskoksen voimin. Taarin Tahti tulee minun valmennukseeni, mutta laji kiinnostaa meitä kaikkia", Neea Espo painotti..Äänessä tuplavoittaja Neea Espo – "En vaihtaisi arkeani mihinkään"