Pekka Korhonen ja Antero Ovaskainen kuuluivat Next Directionin omistajiin ruunan kilpauran aikana.
Pekka Korhonen ja Antero Ovaskainen kuuluivat Next Directionin omistajiin ruunan kilpauran aikana.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Tähtien Tallin ovet avautuivat Next Directionille – "Aika uskomatonta"

Tähtien Talli sai uuden jäsenen kahden vuoden tauon jälkeen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Pekka Korhonen
Next Direction
Tähtien Talli
Antero Ovaskainen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi