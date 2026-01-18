Tähtien Tallin ovet avautuivat Next Directionille – "Aika uskomatonta"

Next Direction on Tähtien Tallin 25. jäsen. Next Direction kilpaili urallaan 74 starttia statistiikalla 25–13–5 ja keräsi 740 396 euron tienestit. Ennätys 08,9aly syntyi kesällä 2020 Mikkelissä ruunan voitettua St Michel-ajon.Next Direction kilpaili urallaan Timo Hulkkosen lisäksi Iikka Nurmosen ja Veli-Pekka Toivasen valmennuksesta. Hevosen hoitajana Hulkkosen aikaan toimi Annaleena Peippo.Jalohepo Oy:n eli Timo Hulkkosen kasvattaman Next Directionin sen kilpauran aikana omisti Team Look The Winners Leppävirralta, johon kuuluivat Hulkkosen lisäksi Antero Ovaskainen ja Pekka Korhonen. Hevosen eläköidyttyä vuonna 2022 se siirtyi takaisin yksin kasvattajansa omistukseen.”Aika uskomatonta, että tällainenkin hetki päästiin vielä Next Directionin ansiosta kokemaan”, Pekka Korhonen ajattelee.Ovaskaiselle ja Korhoselle hevosen kilpauralta kaikista mieleenpainuvin hetki oli St Michelistä tullut voitto reilut viisi vuotta takaperin.”Vieläkin muistaa sen hetken, kun selostaja totesi loppukaarteessa Next Directionin johtavan mitalla, ja voiton olevan tulossa Suomeen”, Ovaskainen muisteli.Tänä päivänä nyt 13-vuotias Next Direction viettää eläkepäiviään kotitallillaan Leppävirralla.”Se on hyvässä kunnossa, ja viettää päivänsä tutussa kotitarhassa”, Korhonen tiesi.Suomen ennätyksistä Next Direction pitää edelleen hallussaan Suomessa syntyneiden lämminveristen 1600 ja 2000 metrin autolähtöjen ennätyksiä tuloksilla 08,9aly ja 11,0ake..Jockas Ritasta Vuoden hevonen – katso lista kaikista palkituista.Antti Ojanperästä Vuoden valmentaja – "Palkinto on varmasti iso asia koko tiimille"