Marschall Match
Marschall Match aloitti uransa Tapparan väreissä.Kuva: Pekka Salonen
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Taija Metsälä liisasi Marschall Matchin – ”Toivotaan, että paikanvaihdos toimii ja meidän systeemit sopii”

Lämminverinen ykkössarjalainen tuo piristystä Taija Metsälän suomenhevospainotteiseen talliin ja toivottavasti piristyy itsekin.
Julkaistu
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Marschall Match
Taija Metsälä
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