Taija Metsälä liisasi Marschall Matchin – ”Toivotaan, että paikanvaihdos toimii ja meidän systeemit sopii”

Marschall Match eli ”Sheriffi” oli Mascate Matchin tähdittämän raviliigakauden kovia nimiä. Tapparan liigavarsa voitti 3–4-vuotiaana 10 kertaa ja tienasi reilut 75 000 euroa.5-vuotiskausi toi vielä kohtalaiset, reilun 20 000 euron tienestit, mutta sen jälkeen kilpaileminen on ollut ajoittain katkonaista ja menestys vaatimatonta. Nyt 10-vuotias ruuna hakee uutta nostetta uralle Taija Metsälän käsistä Alavuden Tuurista.”Toivotaan, että paikanvaihdos toimii ja meidän systeemit sopii. Pirteä hevonen on lenkeillä ollut, mitä olen muutaman kerran ehtinyt ajaa, ja terveystilannekin tuntuu hyvältä”, Taija Metsälä aloittaa.Systeemeihin kuuluu, että kaikki treenaus tapahtuu kotona.”Kahden kilometrin suoralla ajetaan vetoja, radalla ei käydä koskaan. Lisäksi on kävelymatto, ja kävelyä ajetaan lisäksi ratsastamalla. Marschall Matchilla ei ole koskaan ratsastettu, mutta pitää ruveta silläkin kokeilemaan”, Metsälä suunnittelee.Marschall Match tuli hänen talliinsa leasing-sopimuksella.”Ensin soitti Reima Kuisla ja sitten toinen osaomistaja Jorma Perälampi, joka oli tuttuja ennestään”, Taija taustoittaa.Ennestään tuttua oli myös Marschall Matchin suku.”Täällä on myös sen sisko Ranch Rocky Road ja kaksi sen varsaa. Ei tosin minun hevosiani vaan Pollarin Joukon”, Taija Metsälä mainitsee..Sheriffi muutti uuteen kaupunkiin – ”Se ei ole menestynyt meiltä sillä lailla kuin olisi pitänyt”.”Sheriffi” tienasi juniorikiekolle 72 000 euroa – Teivon ravinuorillekin hyvä potti