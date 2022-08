Takarivi koitui nyt eduksi – ”Yrittää aivan liikaa”

Kauden aiemmissa Suomen starteissa laukannut BWT Falcon sai lopulta mahdollisuuden näyttää oikeaa osaamistaan, kun takarivin lähtöpaikka avitti sen ravilla liikkeelle. Edellisen Kouvolan kisan tavoin 5-vuotiasta ruunaa ajanut Henna Halme tosin myönsi Teivon voittostartin jälkeen, ettei hyppy ollut lähtötilanteessa kaukana nytkään.

Hirmuvireensä BWT Falcon oli ehtinyt paljastaa viimeistään jo välistartissa, jossa se jäi hypyn myötä tuhottomasti kärjestä, mutta ehti vielä hänniltä rajun kirikierroksen myötä kolmanneksi.

”Vihdoin ja viimein saatiin onnistuminen, kun on tullut niitä harmittavia laukkoja”; Henna Halme iloitsi. ”BWT Falcon on kiltti hevonen, mutta kun starttitilanne tulee, se yrittää aivan liikaa. Tuolla karsinassakin se nukkuu, ei stressaa eikä jännitä muutoin mitään. Se on siitä jännä hevonen, että sitten se tulee niin tulisieluiseksi auton takana tai voltissa. Pitäisi vaan saada sitä rauhoittumaan vieläkin.”

Mitenkään köykäisesti ei ykkössija irronnut. Johtaneen Stardust Comeryn saatua säätää tempoa matkalla mieleisekseen, vaadittiin kolmannesta ulkoa iskeneeltä BWT Falconilta lennokas 09,7-vauhtinen 700 metrin kiri. Keulahevosen vastarinta murtui vasta loppumetreillä.

”Ensimmäisen kierroksen vauhti (17,5) tuntui vähän liian hiljaiselta, koska tämä ei pysty vaihtamaan rytmiä ihan salamana”, kauden 15. voittonsa ajanut Halme muistutti. ”Sain vähän huiluuttaa sekä hevosta että käsiäni loppukaarteessa sisäradalla ennen kuin lähdettiin uudelleen. Tosi hyvin ruuna kiri ja tsemppasi hienosti loppuun asti.”

Nelivuotiaat Nemea Kaka ja Infinito onnistuivat T5-kohteissa ykkösradalta, ensin mainittu keulahevosen rinnalta ja jälkimmäinen johtopaikalta. Rivin täydentäneiden Furiosan ja Steffen ykkössijojen myötä ei yllätyksiä nähty.