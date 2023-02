Takasuora uskomattomasti viidettä rataa - Trooper pommitti tulenjohtajana

Kiikku's Trooperin kyydissä Hannu Torvinen joutui 11-avauksessa tekemään ratkaisuja. Marttistrip ampui kärkeen, ja sen takaa sujahti keulan rinnalle kovasti painamaan jäänyt Mr Stahl. Torviselle ei jäänyt käteen kovin hyviä vaihtoehtoja.

"Finaalipäivänä ollaan aggressiivisia. Itse jouduttiin peruuttamaan hännille, sillä juoksu olisi mennyt vaikeaksi eteenpäin ajamalla. Tuskin olisin edes päässyt johtavan rinnalle", Torvinen kertasi lähdön jälkeen.

Kiikku's Trooper sai lopulta paikan 6. ulkoa, ja Hertus lähti heti suoran alussa jyräämään eteenpäin. Se edessä ei porukka vetänyt kunnolla, ja Kiikku's Trooper joutui lopulta heittämään jo takasuoran alussa viidennelle radalle saakka.

"Kärjessä oli hyviä hevosia, ja kun finaaliravit olivat kyseessä, niin siinä oli monta rataa käytössä. Oli pakko tehdä ratkaisuja. Kiikku's Trooper lähti hyvällä spurtilla eteenpäin. Oli hyvä fiilis loppusuoran alussa, kun hevonen lähti vielä uudelleen kiristämään tahtiaan."

Kärkipari oli jo tuossa vaiheessa hankaluuksissa, ja kirihevoset pysyvät nekin kurissa Kiikku's Trooperin käsittelyssä.

"Saatiin hyvä vauhti loppusuoran alusta ja hevonen lähti vähän erkanemaan. Ajattelin, että yritetään pitää sama vauhti maaliin saakka, niin voitetaan lähtö."

Torvinen arveli, että Kiikku's Trooper nousee nykyisellään vielä monta sarjaporrasta ylemmäs.

"Hevosen terveystilanne on aikaisempaa parempi. Sillä on ollut juokseminen välillä haastavaa. Ruunan yritys on aina ollut todella kova. Se korvaa sitä, ettei tyyli ole aina hivellyt silmiä. Kiikku’s Trooperilla on kauhea halu mennä toisesta ohitse ja niitä on harvassa."

Marttistrip kangistui maalisuoralla, mutta Mr Stahl kamppaili johtavan rinnalta urheasti kakkoseksi.

"Esitys oli hurjan hieno. Laput toivat hevoselle ruutia tuli tosi paljon lisää. Silti se jaksoi hienosti", Santtu Raitala kommentoi Mr Stahlin esitystä.