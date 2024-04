Takatalvi iskee Seinäjoellekin – tätä ratamestarit pohtivat nyt kuumeisesti

Lauantaina Seinäjoella ravataan tasokkaan kierroksen kruununa Seinäjoki Race. Varsinaisia kevätkelejä saadaan vielä odottaa, sillä viikonlopulle on ennustettu talvista säätä. Seinäjoelle lupaillaan lauantaiksi muutaman asteen pakkasta ja lumisadetta. Tämä tekee ratamestareina työskentelevien Seppo ja Anssi Korkosen tehtävästä haastavaa.

”Tällä hetkellä rata on hyvä, mutta huomiselle on luvattu huono säätä, että saa nähdä”, Seppo Korkonen aloittaa. ”Ei sitä oikein osaa etukäteen suunnitella, kun ei tiedä tuleeko lunta vai ei. Täytyy todeta kuten kuskitkin: mennään tilanteen mukaan.”

Radalle on ajettu eilen vettä, mutta tämän päivän osalta kastelemista Korkoset harkitsevat vielä tarkkaan.

”Ajaako vettä vai ei, siinäpä vasta pulma. Lauantaille on koko päivälle luvattu pakkasta, joten rataa pitäisi piikittää varmaan perjantai-iltana, ettei se kovetu. Routa ja jää on kadonnut, että tällä hetkellä se on täysin kesärata, joten ei tarvitse pelätä sitä mitä Kaustisella kävi, että routa tuli yhtäkkiä. Mutta veden määrää pitää arpoa. Vaikea päätellä ennen kuin näkee, miten keli kehittyy, että mitä olisi parasta tehdä, vai onko parempi olla tekemättä mitään.”

Lumisateen sattuessa radan pinta saadaan kyllä nopeasti putsattua lumesta, mutta tallialueen suhteen tilanne on toinen.

”Jos lunta alkaa satamaan juuri ennen raveja tai ravien alussa, ei siellä pysty mitään touhuamaan, kun sinne tulee autojakin.”