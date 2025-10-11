Takuupotti laukesi Kouvolassa – tänne voittorahat menivät

Kouvolan Toto75-finaalikierros käynnistyi yllättäjien merkeissä, ja kolmen kohteen jälkeen rivin arvo oli jo 1 618,89 euroa. Sen jälkeen rivi helpottui, mutta silti vain yksi systeemi sisälsi kaikki voittajat.

Se löytyi lappeenrantalaisen nettipelaajan laatimasta laajasta hajoituspelistä. Täysosuma palkittiin 75 000 eurolla. Ilman Takuupottia voitto olisi ollut 50 921,60 euroa.

Lähde: Veikkauksen tiedotus