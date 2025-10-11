Teppana ja Jarmo Saarela
Teppana oli Toto75-pelaajien suurin kanto kaskessa.Kuva: Roosa Lindholm
Takuupotti laukesi Kouvolassa – tänne voittorahat menivät

Finaalikierroksen ainoa Toto75-täysosuma palkittiin 75 000 eurolla.
Kouvolan Toto75-finaalikierros käynnistyi yllättäjien merkeissä, ja kolmen kohteen jälkeen rivin arvo oli jo 1 618,89 euroa. Sen jälkeen rivi helpottui, mutta silti vain yksi systeemi sisälsi kaikki voittajat.

Se löytyi lappeenrantalaisen nettipelaajan laatimasta laajasta hajoituspelistä. Täysosuma palkittiin 75 000 eurolla. Ilman Takuupottia voitto olisi ollut 50 921,60 euroa.

Lähde: Veikkauksen tiedotus

Teppana ja Jarmo Saarela
Shackhills Gambler juhli Kymenlaakso-ajossa – "Harvoin menee sanattomaksi, mutta nyt menee"

