Talentit perjantaina Jokimaan varsahuutokaupassa – ”Minulla on jo hyvä kimpanvetäjä tiedossa"

Vuoden alusta käynnistyneessä Hippoksen ATG Talent -koulutusohjelmassa mukana olevat nuoret ravivalmentajat ovat perjantaina paikalla Jokimaan varsahuutokaupassa.”Mieluisan varsan löytyessä on aikomus ostaa se hintaluokan kohdatessa ja kerätä kimppa. Minulla on varsalle jo hyvä kimpanvetäjä tiedossa. Pientä kiinnostusta varsakimppaan on jo ollutkin, mutta kunnolla sitä aletaan vasta myymään, kun varsa on ostettu”, Patri Filatoff kertoo.Huutokauppakatalogia Filatoff kertoo itse tutkineensa etukäteen tarkkaan. Videoita on katsottu ja perjantaina tarkoitus on olla tutustumassa Jokimaalle paikalle tuleviin varsoihin hyvissä ajoin.”Tarjolla on oikein potentiaalisia varsoja”, Filatoff sanoo.Talentit kokoontuivat Jokimaalla jo torstaina, kun heillä oli ennalta sovittua koulutusohjelmaa. Aiheena toimi yritysten talouspuoli.”Tosi hyödyllistä asiaa yrityksen hoitamisesta ja siihen liittyvistä rahoitus- ja tukiasioista”, Filatoff kokee..Uuden edessä oleva varsahuutokauppa perjantaina Jokimaalla – "Jännittää aivan eri tavalla"