ATG Talent 2026 -ryhmä Markku Niemisen tallilla
Talenttiohjelman Patri Filatoff, Emma Väre, Veera Vekola ja Niko Huuskola vierailivat toukokuussa Markku Niemisen (vas.) tallilla Urjalassa.Kuva: Viena Kauppi
Uutiset

Talentit perjantaina Jokimaan varsahuutokaupassa – ”Minulla on jo hyvä kimpanvetäjä tiedossa"

Jokimaan varsahuutokauppa vetää perjantaina paikalle myös nuoria ravitoimijoita.
Julkaistu
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Patri Filatoff
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