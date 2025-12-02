Tällä viikolla Hevosurheilussa Retostella Kuukauden hevosena ja asiaa tarhojen pohjista

Miten on mahdollista, että Parvelan Retu valikoitui Retostellan isäksi jo ennen kuin oli edes syntynyt? Miten kävi, kun Retostella oli ensimmäistä kertaa Seinäjoen raviradan kaviouralla? Kuka sanoo Retostellaa Rötöstelijäksi? Mitä valmentaja Niko Jokela miettii Retostellan jatkosta?

2-vuotiaiden Kasvattajakruunun voittanut Scudetto ihastuttaa taustajoukkojaan erityisesti luonteellaan. Raviääni Jere Törmänen on panostanut yhä enemmän hevosenomistamiseen. Se taas on vienyt hänet vaivihkaa myös hevoskasvatuksen maailmaan.

”Olen aina miettinyt, miten kova homma ravihevosen kasvattaminen on, ja arvostan jokaista siihen ryhtyvää ihan älyttömän paljon. Tuntuu tietyllä tavalla väärältä, että elämäni ensimmäinen osakasvatti on uransa alussa osoittautunut näin lahjakkaaksi. Onhan se selvä, että Scudetton uran aloitus on kaikkien todennäköisyyksien vastainen”, Törmänen sanoo.

Jos Scudetton juuret ovat Italiasta, ovat ne 4-vuotiaiden Kasvattajakruunun voittaneella The Lost Battalionilla Ranskassa. Suomessa syntynyt varsa lähti puoliveljensä kanssa Ranskaan opetettavaksi ja palasi Suomeen kaksivuotiaana. Kaikki ei kuitenkaan mennyt kuin elokuvissa. Esimerkiksi kääntymistä oli opeteltava vähitellen, aloittaen loivin liikkein ja oveluutta käyttäen, ennen kuin ohjaimet alkoivat toimia.

“Joskus tuli mieleen soittaa kasvattajalle, että ottaisi yhteyttä Ranskaan ja käskisi lähettää sieltä meille ohjastajan, joka osaisi näillä ajaa”, valmentaja Heli Taipale nauraa.

Syksy ja märät kelit saavat hevosihmiset miettimään, miten tarhojen kanssa pärjätään ja tarvitsisiko niille tehdä jotain. Lisäksi 1.1.2026 astuu voimaan uusi hevosasetus, jossa on säädetty uusia määräyksiä tarhoille. Pureudumme neuvonta-artikkelissa siihen, mitä eri asioita on otettava huomioon pohdittaessa eri vaihtoehtoja kestävän tarhanpohjan rakentamiseen.

Ajankohtaisissa asioissa Hevosurheilussa paneudutaan mm. Suomen Hippoksen uusiin hallitusjäseniin ja Teivon tallialueen ennallistamiseen.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/