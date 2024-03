Tällaisella kaviouralla ravataan maanantaina

Maanantai-illan ravit ravataan Jyväskylässä. Euronelkkua vauhdittavan 40 000 euron jackpotin lisäksi myös urheilullinen anti on kiinnostavaa. Illan suurimmat ykköspalkinnot jaetaan lämminveristen Nuorten Sarjassa ja KK-24-sarjat starttaava suomenhevosten tammalähtö. Molemmissa voittaja palkitaan 4 000 euron ensipalkinnolla.

Killerin radan toimitusjohtaja Miika Lähdeniemi kertoi maanantaiaamuna illan olosuhteista.

”Siellä on eilisestä (sunnuntai) iltapäivästä alkaen kuorittu jääpolannetta pois. Tarkoitus on, että tulee hiekkapintainen talvirata. Kun polanne on saatu poistettua, ajetaan pikkaisen uutta pintaa. Kaviouran pitäisi olla ihan hyvä”, Lähdeniemi sanoo.