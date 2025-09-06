Tällaisella rivillä napattiin Kaustisen Toto75-jackpot – systeemin hinta ainoastaan 9,60 euroa

Lauantaina Kaustisen Toto75-rivistä muodostui niin vaikea, että lopulta kaikki voittajat löytyivät ainoastaan yhdeltä kupongilta. Nettipelaaja Pihtiputaalta oli taituroinut 9,60 euroa maksaneen pelin, jolla lunasti 70 000 euron jackpotin myötä 223 128 euroa.Taidokas rivi oli rakennettu suursuosikki V.G. Voiton varaan. Kierroksen isoin yllättäjä, alle prosentin verran pelattu Rose Doree löytyi kahteen merkkiin.Voittoisa rivi näytti kokonaisuudessaan tältä: 6 / 5, 11 / 2, 8, 11, 14 / 1, 3 / 8, 11 / 1, 11, 12 / 3, 7Kyseessä on suurin pitkään aikaan napattu voitto Suomen-kohteista. Edellinen lähes yhtä suuri lunastus nähtiin viime vuoden toukokuussa, kun 217 000 euron täysosuma löytyi Espoosta. Viimeisin tätä suurempi lunastus kotimaan kohteista saatiin 18.7.2021 Mikkelissä, kun onnekas voittaja kuittasi yli 310 000 euron potin. .Jixy-ajon sankaritar Caia murtautui tammahuipulle, Goodwin Zet täräytti tuloksen 10,4