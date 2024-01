Tällaisen potin Stonecapes Violet juoksi hyväntekeväisyyteen – ”Meille merkittävä lahjoitus”

Kimpan säännöt ovat muuten pitkälti samat, kuten on hyväntekeväisyyskohdekin, mutta erona Teivon edelliseen kimppaan on se, että nyt osakkailla on mahdollisuus jäädä Midas Matchin omistajaksi myös kolmivuotisen kimppaprojektin jälkeen.

”Midas Matchille kuuluu oikein hyvää. Se vaikuttaa olevan oikein fiksu varsa, että sen kanssa on mukava olla tällaisessa projektissa. Sillä on tosi hienot liikkeet - ainakin omaa silmää ne miellyttävät. Kaikki on mennyt hyvin, eikä ongelmia ole ollut, vaikka niitä valitettavasti aina välillä tahtoo tulla hevosten kanssa. Lauantaina meillä on ensimmäinen tapaaminen kimpan kanssa. Kimppalaiset pääsevät samalla näkemään Midas Matchin myös radalla”, Kauppi kertoo.

”Ikäluokkakisat on tietysti tavoitteena, kun tuon sukuista ja hintaista hevosta hankkii. Vähän jännittää, kun sisko oli niin älyttömän hyvä. Harvemmin muista tulee ihan yhtä hyviä, mutta tulisi edes puoliksi yhtä hyvä.”