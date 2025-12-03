Tallialueen ennallistaminen huolettaa Teivossa

Teivon ravikeskuksen kohtalosta väännettiin kättä monta vuotta. Ravirata sijaitsee vuokramaalla, jonka Ylöjärven kaupunki haluaa asuntorakentamiskäyttöön. Tampereen Ravirata Oy haluaa jatkaa Teivossa kilpailutoimintaa.Kompromissina koko alueen vuokrasopimus, joka olisi muuten ollut voimassa vuoteen 2035, purettiin ennenaikaisesti. Vuoden 2026 Kuninkuusravien jälkeen Teivo jatkaa pienemmällä tontilla pelkästään kilparatana. Tallit puretaan, ja valmennustoiminta lakkaa.Vastikään alueen valmentajat saivat yllätyksekseen kuulla, että tontin palauttaminen ei ole ilmaista. Alue täytyy ennallistaa, eli vähintään sillä sijaitsevat tallit täytyy purkaa. Hallituksella tämä on ollut tiedossa jo pitkään.”Niin vuokrasopimuksessa lukee, ja siihen on henkisesti varauduttu”, Tampereen Ravirata Oy:n puheenjohtaja Jukka Heiskala kuittaa.Hurjimmat arviot kustannuksesta nousevat useisiin satoihin tuhansiin, mutta niin kallista ainakaan pelkkä tallien purkaminen ei ole. Hevosurheilun haastattelema kokenut purkualan toimija arvioi yhden noin 1000 neliön suuruisen tallin purkamisen vastaavan työnä ison omakotitalon purkua, joka maksaa noin 25 000 euroa.Heiskala kertoo lisäksi, että vain kaksi varikkoalueen neljästä tallirakennuksesta täytyy purkaa. Toisessa säilytettävistä talleista jatkaa Ravikoulu, toinen on tarkoitus kunnostaa valjastuskäyttöön siirtymäajan – ennen kuin Teivo muuntuu tapahtumakeskukseksi – kilpailujen järjestämistä varten.Ennallistamiseen on tarkoitus lohkaista rahoitus Kuninkuusravien tuotosta. Hintalappua Heiskala ei lähde vielä arvioimaan.”Suuntaa antavia tarjouspyyntöjä on vasta kyselty, keväällä paneudutaan konkreettisesti asiaan.”Tekstiä päivitetty 3.12. klo 10.10: Ravikoulu jatkaa Teivossa toimintaansa.