Teivon ravikeskus palvelee Kuninkuusravien 2026 jälkeen pelkästään kilparatana.
Teivon ravikeskus palvelee Kuninkuusravien 2026 jälkeen pelkästään kilparatana.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Tallialueen ennallistaminen huolettaa Teivossa

Vuokratontista lohkottavan maa-alueen palauttaminen Ylöjärven kaupungille ei ole radalle ilmaista.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Teivo
Jukka Heiskala

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi