Daniel Wäjerstenin Mellby Jinx Finlandia-Ajon kymmenes hevonen

Mellby Jinx kilpaili uran alkuvuodet Svante Båthin valmennuksesta. Se voitti 2-vuotiaana Breeders Coursen ja oli kakkonen Svensk Uppfödningslöpningissä. 3-vuotiaana ruuna otti kolmossijan Kriteriumissa. Francesco Zet ja Global Cashflow olivat edellä.

Nelivuotiskaudella ei voittoja tullut, ja syksyllä hevonen siirtyi Daniel Wäjerstenin valmennukseen, kun Båth luopui valmennustoiminnasta.

Viime vuosi oli jälleen hieno, voittosumma karttui lähes miljoonalla kruunulla. Mellby Jinx kilpaili kesällä St Michelissä. Se veti avauskierroksen hurjasti 07,7-vauhtia ja oli maalissa neljäs ennätyksellä 08,7a. Hierro Boko vei voiton.

Tämä vuosi on alkanut hienosti kolmella totosijalla. Voitto tuli Solvallan Nuncios loppissa johtopaikalta. Viimeksi tuli kakkossija Paralympiatravetin karsinnassa, kun Kentucky River pinnisti ohi.

"En halunnut lähteä Borups Victoryllä kahden viikon välein melko pitkälle Suomen reissulle", Daniel Wäjersten kertoi Vermon tiedotteessa.

"Toisaalta ajattelen, että lyhyelle matkalle Mellby Jinx voi olla parempi veto. Hevoset ovat hyvin tasavahvoja, mutta Mellby Jinx on selvästi nopeampi pätkällä. Kuten esimerkiksi Mikkelissä viime kesänä nähtiin, Mellby Jinx on räjähtävän nopea. Siellä kaikki ei lopulta mennyt nappiin, vaikka kova tulos saatiinkin. Koitamme hakea Suomesta nyt revanssia tuolle nelossijalle. Mellby Jinx on aloittanut kauden tosi vahvasti ja tulen Suomeen pärjäämään, vaikka olette saaneet kovan porukan kasaan. Olen hyvin tyytyväinen hevoseeni."

Finlandia-Ajo

sunnuntaina 5.5.

1620m – 1. palk. 110 000 euroa

Hail Mary (Daniel Redén)

Stoletheshow (Frode Hamre)

Vivid Wise AS (Alessandro Gocciadoro)

Global Withdrawl (Matias Salo)

Staro Mack Crowe (Katja Melkko)

Betting Pacer (Björn Goop)

Danao Degli Dei (Adrian Kolgjini)

Dozen of Oysters (Antti Ojanperä)

Kurri Jari Boko (Iikka Nurmonen)

Mellby Jinx (Daniel Wäjersten)