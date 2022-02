Talven Ihmemaan tammikuun kävijätavoite jäi saavuttamatta – ”Säät ovat olleet turhankin haastavat”

Koronarajoitukset vaikuttavat edelleen raviradoilla ympäri Suomen. Maan pääradalla sisätilat pysyvät suljettuna ainakin 15.2. asti, mutta yleisö pääsee seuraamaan ravipäivien tapahtumia ulkoalueelle.

Viime viikolla 40 vuotta täyttänyt Heikki Häyhä katsoo toiveikkaana eteenpäin, vaikka tilanne ei olekaan radan kannalta optimaalinen.

”Kaksijakoiset”, Vermon toimitusjohtaja summaa lähitulevaisuuden näkymät. ”Toisaalta nyt on toivoa, että saamme toteutettua tapahtumia sillä tavalla kuin haluamme. Toisaalta edelleen on pelko, että tämäkin vuosi on samanlainen kuin edellinen, että välillä tuli toivoa, mutta sitten se vedettiin takaisin. Jotenkin haluan kuitenkin kallistua sille kannalle, että kyllä tämä vuosi tästä lähtee.”

Tuoreista syntymäpäivistä huolimatta Häyhän olemuksesta ei voi päätellä vanhenemista. Energiaa ja ideoita hänellä riittää edelleen, vaikka viime vuodet ovat olleet työn kannalta haastavia.

”Viime vuonna rajoitukset saattoivat tulla parin päivän varoitusajalla, tai jos ne poistuivat, ei ollut aikaa reagoida”, Häyhä harmittelee. ”Haluaisin nähdä, että tänä vuonna eletään erilaista aikaa.”

Oppiakin viime vuosista on kertynyt runsaasti. Yksi sitä tarjonnut projekti on viime vuonna ensimmäisen kerran pystytetty Talven Ihmemaa, joka rakentui tänäkin vuonna Vermoon. Paljon erilaisia talviaktiviteetteja tarjoava lumimaailma avattiin tammikuun toisena päivänä. Viime vuonna Ihmemaata kävi ihastelemassa noin 10 000 ihmistä, ja tänä vuonna kävijämäärä on tavoitteena tuplata.

Toistaiseksi Vermo on tavoitteesta jäljessä, joten toiveet ovat kohdistettu helmikuuhun ja etenkin Etelä-Suomessa kuun loppupuolella vietettävään koulujen talvilomaan.

”Säät ovat olleet tammikuussa turhankin haastavat. Jos vertaa viime vuoteen, silloin saimme pitkän yhtenäisen pakkasjakson. Nyt lämpötilat ovat pomppineet plussan ja miinuksen molemmin puolin jopa päivän välein, eikä se ole hyvä juttu Talven Ihmemaan kannalta”, Häyhä perkaa syitä odotettua pienempään kävijämäärään.

”Nyt toivotaan, että pysytään pakkasen puolella. Luntakaan emme enää tarvitse.”

Osittain Häyhä on kääntänyt katseensa jo kevääseen. Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna Vermossa ravataan kaksipäiväiset Finlandia-ravit, joiden valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Lipunmyynti on toimitusjohtajan mukaan lähtenyt käyntiin varsin hyvin.

”Tietysti pieni pelko varmasti näkyy, että miltä kevät näyttää, ja uskaltavatko ihmiset ostaa vielä lippua tapahtumaan, johon emme tiedä, saammeko ottaa yleisöä. Ihmisethän saavat toki valtaosin rahansa takaisin, jos jostain syystä tapahtumaan ei pääsisikään.”