Morison kippari Juha Utala suitsutti hevosta ja valmentajaa taiston tauottua. Kuva: Anu Leppänen

Talven kiistaton kuningas on voimaruuna Morison - "Paljon on ollut ongelmia ja se on ne selättänyt"

Siru Juutisen valmentama ja Juha Utalan ohjastama Morison vyörytti muilta ensin mehut ja sitten luulot pois. Ruunalta itseltään voimat eivät lopu yhden lauantain aikana.