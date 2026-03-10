Tämän viikon Hevosurheilussa alkaa kolmevuotiaiden esiinmarssi

Hevosurheilun kevään perinteinen tutustuminen uuden kauden kolmevuotiaisiin lämminverisiin alkaa tästä numerosta.

Vuonna 2023 syntyneiden lämminveristen ikäluokka esittäytyy alueittain karkeasti määritellen etelästä pohjoiseen tästä lehdestä alkaen. Mukana ovat A- ja B-valmennuksessa olevat ravurinalut ja lisäksi yksityisvalmentajalisenssillä F operoivien treenareiden kolmevuotiaat. Tällä kertaa keskitytään Päijät-Hämeen varsoihin. Mitä ajattelee varsoistaan viime vuonna kolmevuotisvalmentajien neljänneksi lähes 150 000 euron ansioilla kivunnut Timo Korvenheimo? Entä mikä tallin varsa on eniten Jokimaalla valmentavien Mika Haapakankaan ja Marko Korven mieleen?

Aleksi Kytölä, 45, on panostanut Uumajan vuosien jälkeen ravivalmentajan ammattiin kotimaassa. Vuosi 2025 oli toistaiseksi paras Suomessa. Varsinkin viime vuosi sujui kiitettävästi. Kytölän tallin hevoset pystyivät nostamaan ansioissa tasoaan lähelle huippulukemia. Viime vuosi oli lähes napakymppi 142 552 euron ansioilla.

”Tyytyväinen pitää olla, mutta vielä jäi hampaankoloon. Uskon useamman hevosen kehittyvän vielä tänä vuonna, mutta päästiin useammalla hevosella onneksi maistamaan menestystä.”

Kovasukuinen 7- vuotiaaksi varttunut Riksun Vaudeville on voittanut kaikki kauden kolme starttiaan. Aiemmin treenaaminen ei jaksanut juuri kiinnostaa nuorta Riksun Vaudevilleä. Omistaja Lauri Lantto muistelee, että hevonen teki kyllä sen mitä pyydettiin, mutta oli melko välinpitämätön ja laiska ajaessa.

”En suoraan sanottuna pitänyt sitä erikoisena hevosena, kun se opetettiin ajolle. Tuntui, että ei tästä tule siskonsa veroista hevosta.”

Mikä sai äänen kellossa muuttumaan?

