Tämän viikon Hevosurheilussa Derbyn jälkeen kohti Kymi GP:tä

Derbystä tuli Markku Niemisen tallin juhlaa, mutta eri hevosella kuin odotettiin. Make Cash teki todellisen Derby-yllätyksen kirimällä klassikkokisan sankariksi radalta 12. Hevosurheilu palaa tunnelmiin.

Ensi viikonloppuna Kouvolassa ajetaan Kymi GP. Daniel Redén on voittanut Pohjoismaissa lähes kaiken, mutta Kymi Grand Prix’n voitto häneltä kuitenkin puuttuu. Tänä vuonna Redén tulee metsästämään sitä kahden hevosen voimin Don Fanucci Zetillä ja Xanthis Harveyllä. Entä minkälaisen mausteen kisaan heittävät Working Class Hero, Mellby Joker ja Luke The Spook?

Ypäjällä hevosia valmentava Petra Koivulahti, 30, on päässyt kesän aikana useaan kertaan voittajakehään. Hänellä on tavoitteet korkealla, ja lähivuosina on lupa odottaa läpimurtoa valmentajatilastoissa.

Millaisilla taustoilla Petra Koivulahti on tullut raviurheilun pariin? Missä kaikkialla hän on työskennellyt ennen oman valmennustoimintansa perustamista? Millä tavalla lausahdus "uskonto kymppi, matikka nelonen" pätee Koivulahteen?

Mitkä asiat ovat Koivulahdelle tärkeitä hevosten valmentamisessa? Mitä mieltä hän on Ypäjästä ja omasta tulevaisuudestaan?

Vuonna 2020 syntynyt suomenhevosten ikäluokka on kunnostautunut poikkeuksellisesti. Kärjessä Alarik Huikea, Weikko, Caru, Välkker, Häijymies, Vilkkeen Vili, Rokkijätkä, Landen Toivo ja tammoista Cimallus sekä Henkinen ovat herättäneet kysymyksen, onko kyseessä jopa kaikkien aikojen ikäluokka – ainakin näin kuusivuotiskauden kääntyessä loppua kohti.

Vertailu eri aikakauden ikäluokkien kesken on vaikeaa, muttei ehkä kuitenkaan mahdotonta. Lue Hevosurheilusta, mitä tilastojen taakse kätkeytyy.

Ajankohtaisissa aiheissa perataan lääkeainetestausta, sekä kerrotaan uudesta raviaiheisesta realitysarjasta, joka alkaa maanantaina televisiossa.

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