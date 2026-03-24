Tämän viikon Hevosurheilussa jalostetaan voittavia ravureita

Ravivalmennus-sarjassa on edetty ravikilpailujen alkulähteille eli jalostamiseen. Martti Ala-Seppälä kertoo tässä Hevosurheilussa lämminveristen jalostuksesta. Tärkeintä tammanomistajalle on tuntea oma tammansa, sen suku, vahvuudet ja heikkoudet. Sen jälkeen aletaan jalostaa hevosta, jolla on moottori sekä etu- että takapäässä ja joka kulkee nelivedolla.

”Ei maailman paraskaan ori sovi kaikille tammoille. Mitä enemmän sinulla on faktatietoa tammastasi, sitä paremmin pystyt valikoimaan oikean orin sille ja sitä kautta sinusta tulee parempi kasvattaja”, Ala-Seppälä painottaa.

Sanna Kiiski nappasi keskiviikkona 11. maaliskuuta valmentajana kaksi Toto75-voittoa Vermosta. Ypäjällä valmentava Kiiski on kuitenkin paljon muuta kuin yhden illan ihmeentekijä.

”Pohjois-Karjalasta tuli kerran eräältä hevosenomistajalta syntypäivälahjaksi pipo, jossa luki hyvinvointivalmentaja”, Kiiski nauraa.

”Siitä on tullut vähän tsoukki tallilla, kun itselle on niin tärkeää se, miten hevoset voivat. Ruokintaan ja ennaltaehkäisevään hoitoon olen aina panostanut paljon. On ensiarvoisen tärkeää, että hevoset ovat mahdollisimman iloisia ja terveitä.”

Maaliskuun alkupuolella haastajadivisioonafinaalin voittanut Royal Luca on kehittynyt parin viime kauden aikana isoin harppauksin.

”Ei sitä näin kauan olisi pidetty, jos ei olisi ollut tuntumaa siitä, että jonkinlaisia lahjoja löytyy. Tämä koko touhu on sellaista, että täytyy vain uskoa ja luottaa, että kehitystä tapahtuu. Sinnikkyyslaji”, hevosen valmentaja Harri Koivunen luonnehtii.

3-vuotiaiden esittelyssä on edetty Pirkanmaalle, josta varsakatraineen iskevät muun muassa Markku Nieminen, Joni-Petteri Irri ja Jari Kinnunen.

Ajankohtaisissa asioissa kerromme esimerkiksi, kuinka Rovaniemen lauantairavien siirto Ouluun onnistui.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/