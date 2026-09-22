Tämän viikon Hevosurheilussa katsotaan kohti Kriteriumeja

Hevosurheilussa esitellään perinteiseen tapaan kaikki Kriteriumin finalistit molemmista roduista ja kerrotaan suosikkien sekä haastajien viimeisimmät kuulumiset.

Ensimmäisen Teivossa ravatun Kriteriumin voitti Max Song, mutta parhaiten Väinö Kähösen suojatti saatetaan silti muistaa sen kuuluisasta ”kaikkien aikojen kalleimmasta maalilaukasta” kolme vuotta myöhemmin Suur-Hollola-ajossa. Nostalgia-jutussa tutustutaan Max Songiin paremmin.

Opetusvaihe on nuoren hevosen elämän tärkein ajanjakso. Juha Länsimäki kertoo teesinsä varsan opetukseen.

Norjalainen Express Go on noussut someilmiöksi pienen kokonsa ja persoonallisen juoksutyylinsä ansiosta. Voitosta voittoon kulkenut kolmevuotias ja sen ympärille syntynyt hypetys rikkoo rajoja, sillä ponin kokoisella tammalla on faneja ympäri maailman.

Puhelinhärintäkohu on puhuttanut raviväkeä koko syyskuun ja viime viikolla Hippos jakoi asiasta sanktiot. Ajankohtaisissa asioissa osalliset avaavat näkökantojaan.

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