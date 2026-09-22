HU kansi 39/2026
HU kansi 39/2026Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Tämän viikon Hevosurheilussa katsotaan kohti Kriteriumeja

Villinmiehen tammakilpojen jälkipelien jälkeen on Kriteriumien vuoro.
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Hevosurheilussa esitellään perinteiseen tapaan kaikki Kriteriumin finalistit molemmista roduista ja kerrotaan suosikkien sekä haastajien viimeisimmät kuulumiset.

Ensimmäisen Teivossa ravatun Kriteriumin voitti Max Song, mutta parhaiten Väinö Kähösen suojatti saatetaan silti muistaa sen kuuluisasta ”kaikkien aikojen kalleimmasta maalilaukasta” kolme vuotta myöhemmin Suur-Hollola-ajossa. Nostalgia-jutussa tutustutaan Max Songiin paremmin.

Opetusvaihe on nuoren hevosen elämän tärkein ajanjakso. Juha Länsimäki kertoo teesinsä varsan opetukseen.

Norjalainen Express Go on noussut someilmiöksi pienen kokonsa ja persoonallisen juoksutyylinsä ansiosta. Voitosta voittoon kulkenut kolmevuotias ja sen ympärille syntynyt hypetys rikkoo rajoja, sillä ponin kokoisella tammalla on faneja ympäri maailman.

Puhelinhärintäkohu on puhuttanut raviväkeä koko syyskuun ja viime viikolla Hippos jakoi asiasta sanktiot. Ajankohtaisissa asioissa osalliset avaavat näkökantojaan.

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Juha Länsimäki
Kriterium
Villinmiehen Tammakilpailu
puhelinhäirintä
Max Song
Express Go
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