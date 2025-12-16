Tämän viikon Hevosurheilussa pureudutaan hevosasetukseen

Miksi Jari Kinnuselle on tärkeää pitää siitostammat omien silmien alla? Miten hän kehittäisi Kriteriumin konseptia kiinnostavammaksi pienkasvattajille? Mitä osa-alueita ihmisurheilusta Kinnunen on ottanut oman valmennustoiminnan tueksi? Miksi valmennusfysiologian ymmärtäminen on hänen mielestään niin tärkeää? Miksi laktaattimittari toimii paremmin kuin sykemittari kehityksen seuraamisessa?

Hevosasetus astuu voimaan vuodenvaihteessa. Monille rakenteellisille vaatimuksille on asetuksessa siirtymäaika, mutta ryhmäkarsinoille ei, ja samaan aikaan pikkuvarsoille myönnetty 50 prosentin hyvitys tilavaatimuksissa poistuu. Se tarkoittaa, että jo ensi keväänä varsalliselle siitostammalle on oltava käytettävissä huomattavasti suurempi tila kuin aiemmin. Ilman siirtymäaikaa tämä aiheuttaa ongelmia monille kasvattajille. Hevosurheilu selvitti, miten muun muassa tämä otettiin huomioon asetuksen valmistelussa.

Itä-Suomessa Aaltosen nimi lienee painuneen jo ravi-ihmisten mieleen, mutta on helppo kuvitella, että vuoden päästä rääkkyläläisten Antti Turusen ja Kirsi Tolvasen omistaman oripojan nimen tietää koko ravi-Suomi. Joulukuun alussa nyt 5-vuotias Aaltonen voitti valmentajansa Turusen ajamana Joensuun kauden päätösraveissa kylmäveristen Linnunlahti-liigan finaalin keulasta näytöstyyliin ajalla 27,1a/2140 metriä. Tuolloin se oli lähes 50 metriä parempi kilpakumppaneitaan. Kaupat Turunen ja Tolvanen tekivät aikanaan ryhdikkään myyntikuvan perusteella.

Uutisissa kerromme myös vuodenvaihteessa voimaan tulevasta uudesta eläinlääkintähuoltolaista ja Oulun Kuninkuusravien tuloksesta ja siitä, mihin kertyneitä voittoja aiotaan sijoittaa.

Tästä lehdestä löydät myös hevosihmisten perinteiset joulutervehdykset.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/