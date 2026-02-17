Tämän viikon Hevosurheilussa Ville Holopainen ja Jokimaan ihme, Tatu sekä nuoren hevosen kilpailupolku

Jokimaa palkittiin Vuoden raviratana viime Ravigaalassa, ja Kuukauden henkilönä esitellään sen toimitusjohtaja Ville Holopainen.

Valinnasta vuoden raviradaksi ei ole kuulunut soraääniä. Rohkeimmat puhuvat jopa Jokimaan ihmeestä, kuinka siellä on käsittämätön tekemisen meininki. Ville Holopainen ei lähde ottamaan tästä kunniaa itselleen. Hän on syntyperäisenä hollolalaisena läpeensä jokimaalainen ja näkee asian pitemmässä kaaressa.

”Minun mielestäni Jokimaalla on aina ollut hyvä pöhinä”, hän korostaa.

”Yhteishenki on se oleellisin homma ollut täällä. Team Jokimaa puhaltaa yhteen hiileen. Se kuulostaa kliseiseltä, mutta on ihan oikeasti totta.”

Minkälainen oli Holopaisen tie raviradan toimitusjohtajaksi? Minkälaista on toiminnan kehittäminen jatkuvasti pienenevällä rahoituksella? Miten Jokimaa on onnistunut remontoimaan tilojaan nollabudjetilla? Mitä Holopainen ajattelee yleisön saamisesta raveihin?

Tatu on alkuvuoden sarjanousija. Hevosen viime aikojen kehitysharppaukset ovat hiukan yllättäneet jopa hieman valmentaja Jaakko Santalaa itseäänkin. Siis kuinka nopeasti lopulta kaikki on tapahtunut.

”Koen hevosen nykyisestä menosta oloni ehkä ennemmin tyhmäksi kuin ylpeäksi. Tuntuu, ettei mitään erikoisuuksia olla tehty ja hevonen menee silti näin. Jotenkin erikoinen fiilis”, hän kuvailee.

Nuorten hevosten kilpailupolun suunnittelu on avainasemassa siinä, että aloittelevasta ravurista kehittyy kilpahevonen. Kysyimme Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytöseltä 10 kysymystä nuorten hevosten kilpailuttamisesta vuonna 2026.

Ajankohtaisissa asioissa kerromme taustoja viime viikolla kuohuttaneeseen Lappeenrannan toimitusjohtaja Teemu Keskitalon irtisanomiseen. Kerromme myös, missä tällä hetkellä mennään Helsingin ja Espoon väännössä Vermon alueen kehittämisestä.

