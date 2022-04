Tammaderbyn finalistin kilpaura ohi – ”Se on niin harmillista”

Betty Roofin oli määrä startata lauantaina Vermossa ravattavassa Arvid Åvallin Tammaderbyssä, mutta loukkaantuminen estää osallistumisen. 5-vuotiaan tamman kilpaura on samalla paketissa. Jatkossa Betty Roof vaikuttaa siitospuolella.

”Se oli jo aiemmin poissa, koska sillä oli polvissa murtumaa. Nyt kun se tuli takaisin, sillä otti jänteeseen, joten sen ura oli siinä”, Betty Roofin kasvattaja ja osaomistaja Esa Hietakangas kertoo.

Taustajoukkojen harmitus on luonnollisesti suuri, sillä Betty Roof oli aloittanut uransa lupaavasti. Se voitti heti kolme ensimmäistä kilpailuaan. Kaikkiaan tamma ehti startata urallaan 21 kertaa, joista se keräsi neljä voittoa ja seitsemän muuta totosijaa.

Betty Roof myös selvitti tiensä useamman ikäluokkakisan finaaliin, mutta juuri isoimmat kisat vesittyivät laukkoihin. Toissa vuoden Kriteriumissa tamman sijoitus oli kymmenes.

”Se on niin harmillista, kun se pääsi melkein kaikkiin finaaleihin kolmivuotiaana, mutta aina oli jotain pientä. On ollut huonoa tuuria, tai hevonen on ollut kuumeessa, tai sitten tuli laukka. Sillä jäi ihan mini voittosumma siihen nähden, miten lahjakas hevonen se olisi ollut.”

Hietakangas kertoo, että orivalinnasta on jo joitain suunnitelmia mutta ei paljasta niistä vielä sen enempää, koska päätöstä ei ole tehty.

Kuten lajissa yleensä, on pitkään raviurheilun parissa toimineen Esa Hietakankaan ja hänen puolisonsa Sariannan toiminnassakin ylä- ja alamäkiä. Vaikka lupaavan tamman kilpauran päättyminen harmittaa kovasti, tuo valoa synkkyyteen Betty Roofin pikkusisko, Rosie Roof, joka on aloittanut uransa voitolla ja kolmossijalla.

Myös toissa vuonna Kymenlaakso-ajon voittanut ja viime vuoden Derbyssä kolmanneksi sijoittunut Consalvo avasi kautensa reilut kolme viikkoa sitten. Avauskisa ei tuonut vielä suurta menestystä, mutta Esa Hietakangas uskoo oriin parantavan menoaan jatkossa.

”Rosie Roof on hyvällä mallilla. Siitä on pieniä odotuksia, että siitä tulisi mukava starttihevonen. Consalvo tulee varmaan kohta starttiin. Sen kohdalla olemme painineet kavion kanssa, mutta nyt se näyttäisi hyvältä.”