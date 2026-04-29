Tammaderbyn karsinnat tänä iltana Vermossa – Ze On Alma aloittaa kauden

Vermon keskiviikkoinen Toto75-kierros starttaa kolmella Arvid Åvallin Tammaderbyn karsinnalla, joissa 5-vuotiaat lämminveritammat ratkovat paikat Finlandia-lauantaina 9. toukokuuta ajettavaan finaaliin. Yksi karsintojen mielenkiintoisimmista nimistä on 4-vuotiskautensa Seinäjoella Kasvattajakruunun voittoon päättänyt Ze On Alma. Tammaderbyn karsintaan Christa Packalénin valmennettava starttaa radalta neljä..”Harmillisesti ei saatu yhtäkään starttia alle ennen Tammaderbyä. Tarkoitus oli ajaa jossain, mutta en ollut taannoin täysin tyytyväinen hevosen treeniotteisiin. Nyt se on ollut hyväntuntuinen, joten aloitetaan kausi tästä”, Packalén kertoo..Urallaan lähes 120 000 euroa ansainneen Ze On Alman talvikausi on sujunut Packalénin mukaan kokonaisuudessaan hyvin. Tammikuussa järjestetyssä Ravigaalassa Ze On Alma palkittiin Vuoden parhaana 4-vuotiaana lämminveritammana..Finaalipaikan lunastaa sijoituksella neljän joukossa..”Keskiviikkona olisin tyytyväinen finaalipaikkaan, sillä en missään nimessä odota sen olevan heti tauolta terävimmillään. Luokallaan silti uskon sen yltävän finaaliin. Karsinta ajetaan kengät jalassa”, Packalén suunnittelee..Kauden toisena suurena maalina Ze On Alman kohdalla toimii 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu..”Katsotaan miltä hevonen vaikuttaa, mutta mahdollisesti kokeilemme jossain kohtaa myös avoimia tammalähtöjä. En osaa sanoa, ovatko ne sen kovempia kuin avoimet 5-vuotislähdöt, jotka ovat myös tosi kovia”, Packalén pohtii.