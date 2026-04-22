Arvid Åvallin Tammaderbyn karsintoihin ilmoitettiin 31 hevosta – näiltä lähtöradoilta karsintoihin
Viisivuotiaille rajatun Arvid Åvallin Tammaderbyn karsintoja nousi kasaan kolme, kun karsintoihin ilmoitettiin 31 hevosta.
Ensimmäisessä karsinnassa katseet kohdistuvat 4-vuotiaiden Kasvattajakruunun voittaneeseen Ze On Almaan. Kauden avausstarttina toimivaan karsintalähtöön Christa Packalénin valmennettava starttaa radalta neljä.
"Ze On Almalle oli ajatus saada ainakin yksi startti alle ennen karsintoja. En ollut ihan tyytyväinen sen treeneihin, joten ei saatu starttia. Se on niin hyvä hevonen, että sen pitäisi päästä finaaliin, vaikkei olekaan täysin valmis", Packalén kertoo.
Toisen karsinnan ykkösnimi on auton takaa sisimmältä radalta avaava Ginza.
Kolmas karsinta on kärjen osalta tasaisin, kun mukana eturivissä ovat Mint Match, BWT Jackpot ja Fabiana Hoist. Takarivistä niitä haastamaan lähtee viimesyksyinen derbyfinalisti Bushmills.
Vermon kahdentoista lähdön raveissa riittää laatua muissakin lähdöissä.
Lämminveristen avoimessa 1620 metrin ryhmäajossa debyyttinsä Hanna Lepistön valmennuksesta tekee radalta viisi avaava Diamond Truppo. Se saa heti vastaansa muun muassa sisäpuolelta kiihdyttävän Goodwin Zetin.
Ravien päätöslähdössä 7-vuotiskautensa avaa Ville Korjuksen valmentama Pyrkimys.
