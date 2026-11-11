Tammaderbynkin eräjako puhuttaa – tästä syystä isorahaisimmat tammat kohtaavat jo karsinnoissa

Killerin tapa jakaa hevoset karsintoihin herätti keskustelua jo avoimen Derbyn alla. Epätasaisen jaon syyksi selvisi, että erikoisen sääntötulkinnan johdosta jako tehtiin vain karsintapisteiden pohjalta. Ne eivät huomioi hevosten voittosummia eli sitä, millaisissa lähdöissä viisi viime starttia on juostu.Sama tilanne tuli vastaan Tammaderbyssä, jossa jälkimmäinen karsinta on paperilla selvästi kovempi kuin ensimmäinen. Killerin toimitusjohtaja Ahti Ruoppila vahvistaa, että jako on tehty samalla logiikalla kuin Derbyssä."Lähtö 1: hevoset karsintapistejärjestyksessä 1, 4, 5, 8, 9 ja niin edelleen, lähtö 2: hevoset karsintapistejärjestyksessä 2, 3, 6, 7, 10 jne. Ja sitten viilaukset, jos samalla valmentajalla, ohjastajalla tai omistajalla osuisi hevosia samaan erään. Siis sääntöjen mukaan mennään. Karsintapisteiden perusteella tasaiset lähdöt", Ruoppila kuittaa.Säännöissä kuvaillaan myös voittosummaan ja ennätykseen perustuva Derby-ranking, mutta Killerin tulkinnan mukaan sitä käytetään vasta, jos hevosia ilmoitetaan karsintoihin yli 72 – eli käytännössä ei koskaan. ”Voi olla tarpeen täsmentää sääntöjä, että ei ole tulkintavaraa. Samoin voi olla tarpeen miettiä Eliitin sääntöjen päivittämistä”, Ahti Ruoppila kommentoi Hevosurheilulle viime kohun yhteydessä."Sääntömuutoksia on tarkoitus käsitellä seuraavassa hallituksen kokouksessa, myös Eliitin osalta", hän päivittää tilanteen nyt..Suomenhevosten Derby-karsintojen epätasaisuus hämmentää – tulkittiinko sääntöjä väärin?