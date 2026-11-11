Henkinen ja Ari Moilanen
Tammaderbyn eniten tienanut Henkinen kohtaa toiseksi eniten tienanneen Nätti Tianan jo karsinnoissa.Kuva: Anu Leppänen
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Tammaderbynkin eräjako puhuttaa – tästä syystä isorahaisimmat tammat kohtaavat jo karsinnoissa

Sääntöuudistuksia on tarkoitus käsitellä vasta seuraavassa Killerin hallituksen kokouksessa.
Julkaistu
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suomenhevosten Tammaderby