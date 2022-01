Tammahambon voittaja siirtyy siitokseen – ”Kauan aikaa sitten päätetty, että kilpaura lopetetaan nelivuotiskauteen”

Molemmat tammoista palaavat kotiinsa Saharan ravitallille ja vaikuttavat jatkossa siitospuolella. Vuodenvaihteessa 5-vuotiaaksi kääntynyt Sahara Kellyanne ehti kilpailla 29 kertaa, joista se keräsi seitsemän ykköstä, kolme kakkosta ja yhden kolmossijan. Etenkin uran aloitus sujui mallikkaasti, kun se voitti ensimmäisellä kaudellaan kaksi kolmesta startistaan. Seuraavanakin vuonna se voitti puolet kauden 10 kisastaan, mutta viime vuosi sujui ilman täysosumia, vaikka tamma tienasikin 11 370 euroa.

Sahara Kellyannen uran arvokkaimmaksi täysosumaksi jäi toissa vuoden Tammahambon voitto Lahden Jokimaalla. Tasokkaassa kisassa sen taakse jäi muun muassa nelivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun kärkikolmikko An-Dorra, Lara Luca ja Ava Di Emelin.

Sahara Kellyanne voitti myös toissa vuonna Tammakriteriumin karsinnan, mutta finaalissa oli tyytyminen kuudenteen sijaan.

Kovasukuinen Sahara Secrets avasi kilpauransa viime vuonna. Seitsemän starttia tuotti yhden voiton ja yhden kakkossijan. Otteet eivät täysin vakuuttaneet valmentaja Tapio Mäki-Tulokasta, joka oli yhdessä Annika Aallon kanssa vuokrannut molempien tammojen kilpailuoikeuden.

”Sahara Secretsin kanssa tuntui, ettei siitä tule ihan ikäluokkahevosta, joten päätimme yhteisymmärryksessä Petra Huhdin ja Oskari Mäenpään kanssa, että se siirtyy siitokseen”, Mäki-Tulokas avaa ratkaisun taustoja.

”Sahara Kellyannen kohdalla oli jo kauan aikaa sitten päätetty, että kilpaura lopetetaan nelivuotiskauteen. Ei ollut järkeä yrittää keväällä Tammaderbyä sen kanssa, kun siellä ovat Magical Princess ja An-Dorra vastassa. Sillä on oikeassa etujalassa sivuttaissiirtymää sen verran, että se vaikeuttaa paljon sen ravitekniikkaa, mikä tuotti nelivuotiskaudellakin ongelmia.”

Yhteistyö pariskuntien välillä kuitenkin jatkuu. Siitokseen siirtyneiden tammojen tilalle lähti nuorempi tammakaksikko. Mäki-Tulokas ja Aalto ovat vuokranneet kaksivuotiaiksi kääntyneiden Sahara C Lebrityn ja Sahara Cinderellan kilpailuoikeudet. Etenkin jälkimmäisen radoille tuloa odotetaan suurella mielenkiinnolla, sillä sen emä on aikansa huipputamma, yli 270 000 euroa urallaan tienannut Sahara Shadow, jonka jälkeläisiä ovat muun muassa yli 700 000 euroa tienannut Sahara Dynamite ja yli 155 000 euron voittosumman kilparadoilta kasannut Sahara One.

”Petra ja Oskari ovat treenanneet niitä syksystä asti, ja me jatkamme niiden kanssa eteenpäin. Toivomme tietysti, että pääsemme tulevaisuudessa niiden kanssa ikäluokkalähtöihin. Vaihdoimme vain hevosia, ei sen kummallisempaa.”

Petra Huhti kertoo, ettei siitokseen siirtyneiden Sahara Kellyannen ja Sahara Secretsin sulhoja ole vielä lyöty lukkoon

”Sahara Secrets menee varmaan RC Royaltylle, mutta Kellyannelle kokeillaan ehkä pakastetta. Tarkkaan en uskalla vielä sanoa.”

Huhdin ja Mäenpään omistamiin hevosiin, joiden kilpailuoikeuden Mäki-Tulokas ja Aalto ovat vuokranneet lukeutuu myös viime syksyn kriteriumissa kolmanneksi yltänyt Sahara Flames. 90 000 euron tienestit ylittänyt tamma jatkaa loistavasti sujunutta kilpauraansa.

”Toivottavasti se ei olisi tulossa vielä kotiin, saisi olla siellä vielä ainakin pari vuotta”, Huhti nauraa. ”Se on kova tamma, hieno hevonen. Harmi, että emme saaneet sen emästä kuin kaksi varsaa: Sahara Jaeburn ja Sahara Flames.”