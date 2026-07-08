Tammakriteriumin karsintoihin vain 17 hevosta – "Ikäluokkalähdöissä kärjen koostumus vaikuttaa tosi paljon ilmoittautumishalukkuuteen"

Vuonna 2023 syntyneestä ikäluokasta Tammakriteriumin karsintoihin ilmoitettiin vain 17 hevosta, joista kasaan nousi kaksi 4000 euron ensipalkinnolla juostavaa karsintalähtöä. Viime vuonna karsintoihin ilmoitettiin 23 hevosta, kaksi vuotta sitten lukema oli 39 ja kolme vuotta sitten 37.”Hevosmäärät ovat koko ajan laskemaan päin ja siitä tulee toki olla huolissaan. Tammakriteriumin kohdalla puhuisin silti ennemmin vuositasolla tapahtuvasta vaihtelusta", Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves aloittaa."Kahta karsintaa tänä vuonna odotinkin, sillä ikäluokan kärkitammat ovat nyt yksinkertaisesti niin kovia, ettei hiukan tavallisimmilla 3-vuotiailla tammoilla niitä haluta kohdata. Se on ymmärrettävää”, hän jatkaa.Mukana karsinnoissa ikäluokan tammatähdistä ovat muun muassa Jokimaan Tammahambossa kärkikolmikon muodostaneet Shackhills Hazel, Miss White Gold ja Magnolia. Tammahambossa laukannut Arctic Greetta nähdään myös karsinnoissa.Finaalipaikka edellyttää karsinnassa sijoitusta kuuden parhaan joukossa.”Ikäluokkalähdöissä kärjen koostumus vaikuttaa tosi paljon ilmoittautumishalukkuuteen puhuttaessa isommasta massasta. Viime vuonnakin kilpailuun ajettiin kaksi karsintalähtöä”, Ingves mainitsee.Kuninkuusraviperjantaina 31. heinäkuuta ajettavan finaalin ensipalkinto on 20 000 euroa..1. Tammakriterium-karsinta1 Zacqueline Kemp / Santtu Raitala2 Magnolia / Hannu Torvinen3 Arctic Gem / Tommi Kylliäinen4 Arctic Greetta / Pekka Korpi5 Ester Luca / Olli Koivunen6 Shackhills Hazel / Tuukka Varis7 Skyfall Marylie / Mika Forss8 Daisy Ice / Tapio Perttunen.2. Tammakriterium-karsinta1 Whitney Vice / Ari Moilanen2 Gazelle Combo / Pekka Korpi3 Lady Haya / Tommi Kylliäinen4 Aquilone / Ilkka Korpi5 Yevida Point / Jukka Torvinen6 Donna Madeleine / Mika Forss7 Albarossa / Olli Koivunen8 Tiffany Ale / Hannu Torvinen9 Miss White Gold / Santtu Raitala