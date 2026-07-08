Shackhills Hazel nousi vakuuttavalla Tammahambo-voitollaan Tammakriteriumin ennakkosuosikiksi. Karsinnoissa lahjakkuuden rattailla jatkaa Tuukka Varis.
Shackhills Hazel nousi vakuuttavalla Tammahambo-voitollaan Tammakriteriumin ennakkosuosikiksi. Karsinnoissa lahjakkuuden rattailla jatkaa Tuukka Varis.Kuva: Maisa Hyttinen
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Tammakriteriumin karsintoihin vain 17 hevosta – "Ikäluokkalähdöissä kärjen koostumus vaikuttaa tosi paljon ilmoittautumishalukkuuteen"

3-vuotiaiden lämminveristen Tammakriterium-karsinnat ravataan Teivossa tiistaina 14. heinäkuuta.
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Tammakriterium
Iivari Ingves
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