I.M.T.-Talli Oy:n omistama Willow Pride on tienannut urallaan jo liki 590 000 euroa. Tamma on voittanut urallaan Tammavaltikan kolmesti ja joka kerralla rattailla on istunut eri ohjastaja. Kuvassa Willow Pridea ohjastava Ari Moilanen ajoi tamman voittajaksi vuonna 2020. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset Tammavaltikan ensimmäinen kutsu julki – Willow Pride havittelee historiallista temppua Syyskuun puolivälissä Forssan Pilvenmäellä ravattavan Tammavaltikan ensimmäinen kutsu julkistettiin maanantaina.