Tammavaltikan kolme ensimmäistä kutsua julki – neljäs selviää Vermossa

Kutsukilpailuna järjestettävän Tammavaltikan ensimmäinen osalähtö ajetaan perjantaina 1640 metrin matkalla. Lauantaina viikonloppu huipentuu 2640 metrin kisana juostavaan toiseen osalähtöön. Kokonaiskisan voittajaksi kruunataan kahdesta osalähdöstä nopeimman kokonaisajan saavuttanut hevonen. Kokonaiskisasta voittaja kuittaa 15 000 euron ykkösrahat, osalähtöjen ensipalkinto on 6000 euroa.

Ensimmäiset kutsut vuoden 2024 Tammavaltikkaan ovat saaneet Velvet Gold, Ava Di Alessia ja One Night Only.

Aikansa derbykakkonen Velvet Gold voitti Tammavaltikan kokonaiskisan viime vuonna. Tämän kauden viidestä startista Iikka Nurmosen valmennettavan isoin onnistuminen nähtiin kesäkuussa, kun tamma kiri Suur-Hollola-ajon finaalissa neljänneksi.

Ikäluokkamenestyjä Ava Di Alessia voitti keväällä 5-vuotiaiden Tammaderbyn ja myöhemmin kesällä Kaustisella ajetun Isla-ajon. Hannu-Pekka Korven valmentama Ava Di Alessia kisaa vielä ennen Tammavaltikkaa 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa.

6-vuotias One Night Only on löytänyt vaikeamman jakson jälkeen menestysjyvän Christa Packalénin valmennuksesta. St Michelin Tammatähdessä hevonen sijoittui kovasta avauksesta huolimatta kakkoseksi uudella ennätystuloksella 10,4aly. Tuorein startti Killerillä päättyi voittoon, kun hevonen hallitsi Kuninkuusraveissa ajettua tammadivisioonakarsintaa vakuuttavasti keulasta.

Tammavaltikan neljäs paikka on jaossa keskiviikkoiltana Vermossa ajettavassa Tammavaltikkakatsastuksessa. Toinen Tammavaltikkakatsastus ajetaan Forssassa 29.8., ja myös sen voittaja saa suoran paikan kilpailuun.

”Kiinnostusta Tammavaltikkaan tuntuu olevan tänäkin vuonna kovasti”, Lännen Ratojen kilpailupäälikkö Iivari Ingves toteaa Pilvenmäen raviradan julkaisemassa tiedotteessa.

”Tammavaltikkakatsastusten ohella seurataan erityisellä mielenkiinnolla viisivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunulähdöt sekä Kaustisen, maanantaina 2.9. kilpailtava, Jixy-ajo.”

Tästä linkistä Pilvenmäen raviradan julkaisemaan tiedotteeseen.