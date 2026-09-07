Tammavaltikan voittajiin lukeutuu monta legendaarista nimeä. Tämän vuoden voittajan nimi selviää lauantaina 12.9.
Tammavaltikan voittajiin lukeutuu monta legendaarista nimeä. Tämän vuoden voittajan nimi selviää lauantaina 12.9.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Tammavaltikan lähtöradat selvillä – osallistujalistaan yksi viime hetken muutos

Forssassa ravataan sekä perjantaina että lauantaina.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Tammavaltikka
pilvenmäen ravit
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi