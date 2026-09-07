Tammavaltikan lähtöradat selvillä – osallistujalistaan yksi viime hetken muutos

Perinteikäs Tammavaltikka kilpaillaan tulevana viikonloppuna Forssan Pilvenmäellä. Perjantaina ajetaan 1640 metrin kisa ja lauantaina 2640 metrin. Voittaja ratkeaa kokonaisajan perusteella.Osallistujalista muuttui vielä viime hetkellä, kun Fortunewheelgarden jäi pois kisasta. Sen tilalle kisaan tulee Tuomas Pakkasen valmentama Ray Of Sunshine.Osalähdöissä on 6000 euron ykköspalkinnot. Kokonaiskisassa palkitaan viisi parasta palkintoskaalalla: 10 000 – 5000 – 3000 – 2000 – 1000. Yhden tamman on siis mahdollista ansaita 22 000 euroa, mikäli se voittaa molemmat osamatkat.Tammavaltikan lähtöradat määräytyivät poikkeuksellisella tavalla, sillä kisaan arvottiin lähtöradan valintajärjestys avausmatkalle. Päätösmatkalle lähtöradan valintajärjestys kääntyi niin, että viimeisenä avausmatkalle paikan saanut valitsi ensimmäisenä. Hevosten ohjastajat varmistuvat, kun lähtölistat valmistuvat myöhemmin tänään.Tammavaltikan avausmatka 1640m(suluissa valintavuoro)1. Halley Wania (2)2. Ginza (1)3. Charma (3)4. Amanda Evo (4)5. Unica S.L.M. (5)6. Drogon (7)7. EL Nightwish (10)8. BWT Jackpot (11)9. Ray Of Sunshine (6)10. Ete Jet (8)11. Ninja Zon (9)12. Fabiana Hoist (12) Tammavaltikan päätösmatka 2640m1. BWT Jackpot (2)2. Fabiana Hoist (1)3. EL Nightwish (3)4. Ete Jet (5)5. Unica S.L.M. (8)6. Amanda Evo (9)7. Charma (10)8. Ginza (12)9. Ninja Zon (4)10. Drogon (6)11. Ray Of Sunshine (7)12. Halley Wania (11)