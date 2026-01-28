Tapani Sirviö lisärahoituksesta: ”Kyse on kolmivuotisen siirtomäärärahan hallinnasta sektorin sisällä"

Maa- ja metsätalousministeriö julkisti 22.1. maakuntaradoille ja keskusradalle myönnetyt toiminta- ja palkintotuet. Vuonna 2025 kokonaistuki oli 34,092 miljoonaa euroa. Nyt tuki pieneni noin 32,2 miljoonaan..Valtion talousarviossa hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen osoitettiin käytettäväksi yhteensä 27,242 miljoonaa euroa. Siitä lopullinen summa nousi lähes 5 miljoonalla eurolla..”Kyse on kolmivuotisen siirtomäärärahan hallinnasta sektorin sisällä: aiemmilta vuosilta siirtyneistä tuista ja tukien takaisinperinnästä. Lisäksi lopullinen tukisumma sisältää tiettyjä eduskunnan lisäyksiä, esimerkiksi suomenhevosen aseman turvaamiseen”, maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö selvittää..Tuen jakautuminen eri ratojen kesken ja tuen muutokset viime vuodesta selviävät oheisesta taulukosta. .Tapani Sirviö ei voi kommentoida yksittäisiä tukipäätöksiä. Ne ovat ministeriön ja ratojen välisiä, ja perustelut on annettu vain radoille itselleen..Sivulliselle johtopäätösten vetämistä pelkistä numeroista ja prosenteista vaikeuttaa se, että osalta radoista edellisvuoden toimintatuen takaisinperintää on sovittu tehtävän vuoden 2026 tuesta. Tasan edellisvuoden suuruisina säilyviin tukiin Sirviöllä on selitys..”Vaikka tukikelpoisia kuluja olisi enemmänkin, edellisvuoden tuen määrä on enimmäismäärä, joka tukea voidaan myöntää”, hän valaisee..Teivo on ainoa rata, jolla toimintatuki nousee. Syy on luonnollisesti Kuninkuusravit, jotka vastaavasti laskevat viime vuoden järjestäjän Oulun tukea..Palkintotukikokonaisuus pienenee käytännössä vain sen verran kuin ravipäivät vähenevät..”Syynä on palkintojen laaja vaikuttavuus koko alaan ja hevostalousketjuun: kasvatukseen, omistamiseen ja valmentamiseen. Linjaus tulee Vidgrénin työryhmän raportista, palkintotason leikkaamisen tulee olla viimesijainen keino”, Tapani Sirviö perustelee..Palkintotuen jakautuminen eri ratojen kesken noudattelee hänen mukaansa hyvin pitkälti ravipäivien määriä ja ravien profiileja. Erityisesti näkyy Kuninkuusravien ja Toto75-finaalien vaikutus. Lisäksi radan palkintotukea voi nostaa lähtöjen täyttöasteen perusteella myönnetty lisäraha..Oma lukunsa tukipäätöksissä on Kajaani. Ensimmäistä kertaa koko vuonna 2017 alkaneena valtionavustusaikana ravirata jäi kokonaan ilman hakemiaan tukia..Mitä Kajaanin tämän vuoden neljälle ravipäivälle tapahtuu, jos rata ei pysty raveja järjestämään?.”Maa- ja metsätalousministeriö tarkastelee asiaa koko hevostalouden momentin kannalta. Asiasta ei ole vielä päätetty tarkemmin, kesään on vielä aikaa”, Tapani Sirviö vastaa..Hän ei ota yksittäiseen tukipäätökseen kantaa, mutta muistuttaa yleisellä tasolla, että jos hakija ei saa kyseisen vuoden avustusta, hakija voi seuraavana hakuvuonna hakea avustusta. Hakemus arvioidaan silloin seuraavan hakuvuoden hakuilmoituksessa mainittujen kriteerien ja tilanteen perusteella..Pääkirjoitus: Lisärahoitusta löytyi – raviradat silti tiukan paikan edessä.Pertti Koskenniemi toimintatuen leikkauksesta: "Tapahtumilla tai ravintolamyynnillä mikään rata ei pysty sitä kattamaan"