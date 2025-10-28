Tapio Perttunen palaa ohjastustehtäviin tiistaina Mikkelissä – "Ajoin jo tallilla hevosia ihan normaalisti"

Perjantaina Forssan koelähdössä sattuneessa onnettomuudessa mukana ollut Tapio Perttunen jätti lauantaina kotiratansa Jokimaan Toto75-ravit väliin onnettomuudessa kipeytyneen polven vuoksi. Yli 6200 voittoa urallaan ohjastanut lajilegenda tekee tiistaina paluun kilpakärryille Mikkelin Toto5-raveissa.”Polvi edelleen vihoittelee, mutta ajoin jo maanantaina tallilla hevosia ihan normaalisti. Seisoessa tai hevosta ajaessa polveen ei koske, mutta sen taivuttaminen tuntuu vähän ikävältä”, Perttunen kertoo.Mikkelissä Toto5-lähdöissä Perttusella on muutama hyvä voittosauma, kun omasta tallista lähtöviivalle asettuvat Ms Fiery ja Like My Diamond.Näistä Ms Fiery avasi viimeksi uransa Lappeessa tyylipuhtaalla voitolla johtavan kupeelta. Toisessa Toto5-kohteessa kilpaileva tamma starttaa 2100 metrin tasoitusajossa matkaan paalun juoksuradalta.”Aloitusstartti oli positiivinen, mutta nyt lähtö on selvästi kovempi. Katsotaan kuinka varsa lähtee tästä starttien myötä menemään. Kaikki on ollut kotona normaalisti”, Perttunen ilmoittaa.Like My Diamond starttaa isona suosikkina enintään 4500 euroa ansainneiden 2100 metrin ryhmäajossa matkaan takarivin ysikaistalta. Lähtö ajetaan T5-pelin päätöskohteena.”Se on tehnyt nyt jatkuvasti viimeisissään hyviä juoksuja. Se tosin saattaa olla ajoittain epävarma, mutta mielestäni tammassa on paljon hyvää. Pidän tätä mielenkiintoisena hevosena jatkoa ajatellen”, Perttunen kehaisee.Perttusen tallin molemmat hevoset kilpailevat samoilla varusteilla kuin viime starteissaan. Lisäksi Perttusella on lainaohjastajana potentiaalinen menestyssauma, kun hän ajaa pääpelin neljännessä kohteessa Tanja Soukan valmentamaa Mission Impossiblea.Enintään 14 000 euroa ansainneiden tammojen 2100 metrin ryhmäajo on Mikkeli Cup -karsinta, mistä neljä parasta selvittää tiensä lauantaina 29. marraskuuta ajettavaan finaaliin. Mission Impossible starttaa karsintaansa radalta neljä.”Se on hyvässä kunnossa ja näen sillä täydet saumat kolmen sakkiin. Lähtöpaikka on ihan hyvä, ja hevonen on kohtuullinen kiihdyttäjä. Katsotaan taktiikkaa sen mukaan kuinka lähtö lähtee menemään”, Perttunen sanoo.Mikkelissä tiistaina ajetaan lisäksi 4-vuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-karsintoja. Oriiden puolella Kriteriumin voittanut Camppari ja Satakunta-ajossa ykköseksi ravannut Siirin Toive kohtaavat ensimmäistä kertaa toisensa. Tammoissa katseet kerää ikäluokan ykköstamma Retostella..Hevonen menehtyi Pilvenmäellä