Tapio Perttunen tuo neljä hevosta Pilvenmäki Special -karsintoihin – ”Ravilla odotan sitä totta kai kärkeen”

Tänään perjantaina Forssassa ravataan Pilvenmäki Special -karsinnat. Sekä suomenhevosille että lämminverisille järjestetään neljä karsintaa. Lämminveristen karsinnoista kolme parasta etenee lauantaina 6.6. Forssassa ajettavaan finaaliin. Suomenhevosten karsinnoista neljä parasta lunastaa finaalipaikan.Lämminveristen karsinnat ja finaali ajetaan 2140 metrin ryhmäajoina. Suomenhevosten kisa 2140 metrin tasoitusajona.Suomenhevosten puolella tammat starttaavat finaaliin perusmatkalta, oriit ja ruunat 20 metrin pakilta.Pilvenmäki Special on rajattu niille hevosille, joiden voittosumma on kaksi kuukautta ennen finaalia enintään 8000 euroa. Suomenhevosilla raja on kymppitonni.Tapio Perttunen on ohjastanut urallaan lukuisia suurkilpailuvoittoja. Pilvenmäki Specialissa hän ei ole kuitenkaan koskaan ylittänyt maalilinjaa ensimmäisenä.Tällä kertaa Perttunen lähtee karsintailtaan neljän hevosen joukkueella. Paras voittosauma punanuttuisella hollolalaisella on illan kuudennessa lähdössä, joka toimii samalla T5-pelin kolmantena kohteena. Perttusen valmentama ja ohjastama Tearsforfears on kyseisen karsinnan selvä suosikki ja yksi T5-pelin pelatuimmista, ellei lopulta kaikkein pelatuin hevonen.Viitosradalta starttaava ori laukkasi viimeksi Vermossa kahteen otteeseen; ensin ahtaassa tilassa häirittynä, myöhemmin suunnatessaan porukan hänniltä kolmannelle.Perttunen ei kuitenkaan ole huolissaan, vaikka Tearsforfearsin kuuden tolpan mittainen voittoputki viimeksi katkesikin.”Se on mennyt koko ajan tasaisesti. Aivan normaalisti sitä on treenattu. Tearsforfears on oikein mahtava hevonen, mutta se on vielä vähän epävarma. Se yrittää välillä liikaa, joten laukka voi tulla. Sillä on tosi hyvä moottori ja se jaksaa mennä, joten ravilla odotan sitä totta kai kärkeen”, Perttunen sanoo.Myös Toto5-pelin avauskohteena ajettavassa karsinnassa Perttusella on hyvä sauma menestyä. Hän starttaa valmentamansa Space No Limitin kanssa viitosradalta. Tamma aloitti kautensa kahdella keulavoitolla, mutta on sen jälkeen jäänyt kahdesti totokolmikon ulkopuolelle.”Space No Limit on tehnyt tasaisen hyviä juoksuja. Hyvällä juoksulla on mahdollisuudet finaaliin, ja onnistuessaan hevosen pitäisi yltää sinne", Perttunen ennakoi.T5-pelin toisessa kohteessa Perttunen hakee yllätystä MAS Imperialin kanssa. Se oli napsinut neljä peräkkäistä totosijaa ennen kuin tuli viime startissaan hylätyksi pitkästä laukasta. Kasiradalta ruunan tehtävä vaikuttaa kuitenkin hyvin hankalalta.”MAS Imperial lähtee hyvin, joten paikka on erityisen huono tälle hevoselle. Kasiradalta vaadittaisiin tosi paljon tuuria, että yltäisi finaaliin”, Perttunen myöntää.Perttusella on valmennettava mukana myös suomenhevosten karsinnoissa. Aamutähti kilpailee ennen T5-kohteita illan kolmannessa lähdössä. Tauolta palaava tamma kuuluu kuumimpien suosikkien haastajiin, ja treenari myöntääkin odotusten olevan maltillisia.”Sillä ei ole mitenkään hirveän kovaa ajettu tauon aikana. Muutama kovempi intervallitreeni on kuitenkin ajettu. Lähdetään katsomaan, miten päästään matkaan. Vielä hevonen ei ole parhaimmillaan tauon jäljiltä.”Forssan lisäksi perjantaina ravataan Jyväskylässä. Molemmat ravit alkavat kello 18.Juttua muokattu 22.5 klo 15:35: Korjattu tieto suomenhevosten finaaliin pääsevien määrästä.