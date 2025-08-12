Jonny Länsimäki valmentaa hevosia Ylistarossa.
Jonny Länsimäki valmentaa hevosia Ylistarossa.Kuva: Anu Leppänen
Tappioton Bancarrota suosikkina Teivon kriteriumkokeessa – "Toivon keulajuoksua"

Jonny Länsimäen valmentama Bancarrota herkistelee iskukykyään kohti Kriteriumin karsintoja.
