Tarakkanauha innosti tutkimaan hevosia - tutkijatohtori kaipaa aineistoa Sahalahden raveista

Pirkanmaalainen Sahalahden kunta on ollut maineikas hevospitäjä 1920–40-luvuilla. Esimerkiksi Saarioisten tilan kantakirjassa on ollut 40 hevosta, ja muissakin taloissa on pidetty kantakirjahevosia.

Eläkkeellä oleva filosofian tohtori Kari Elkelä on alkanut tutkia synnyinkuntansa hevoshistoriaa, ja hän aikoo julkaista aiheesta kirjan ja näyttelyn ensi vuonna. Hanke kulkee nimellä Hevospitäjä Sahalahti – Huippuvuosista konekauteen.

Elkelä ei tunne ennestään hevosia tai hevostaloutta, mutta hän on pitänyt näyttelyitä yli 40 vuotta ja julkaissut eläkkeellä ollessaan jo kymmenkunta kirjaa eri aiheista.

”Nyt olen ajatellut oppia hevosista. Ajatus lähti, kun pidin viime kesänä Neuvostoliitto 100 vuotta -näyttelyn, johon tuli juttu sotakorvauksena luovutetusta sahalahtelaisesta Tarakkanauha-kantakirjaorista. Se jäi mieleeni.”

Elkelä kaipaa hevosihmisten apua aineiston kartuttamiseksi.

”Jos joku on joskus käynyt Sahalahdella raveissa ja on sieltä kuvia tai kunniakirjoja tai vaikka ostanut hevosen Sahalahdelta. Toivon myös löytäväni kuvia maataloustöissä olevista hevosista”, hän kertoo.

”Kiinnostavia hevosaiheita ovat muun muassa työkäyttö, sotahevoset, jalostus ja kantakirjaan otot, ravit ja valmennus sekä hevosharrastukset.”

Elkelään saa yhteyden esimerkiksi sähköpostitse karielk@sci.fi tai Facebookissa Sahalahden vanhat kuvat ja suvut -ryhmässä.