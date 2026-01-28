Tartuntatautien seuranta mullistumassa hankkeen avulla

Vuoden alusta alkaneen ja kaksi ja puoli vuotta kestävän Taudit Kartalle -hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen järjestelmä – mobiilisovellus ja verkkopalvelu – hevosten tarttuvien tautien tunnistamiseen, ajantasaiseen seurantaan ja niistä tiedottamiseen.