Tartuntatautien seuranta mullistumassa hankkeen avulla
Vuoden alusta alkaneen ja kaksi ja puoli vuotta kestävän Taudit Kartalle -hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen järjestelmä – mobiilisovellus ja verkkopalvelu – hevosten tarttuvien tautien tunnistamiseen, ajantasaiseen seurantaan ja niistä tiedottamiseen.
Järjestelmä hyödyntää tekoälyä oireiden, perustietojen ja sijainnin perusteella tehtävässä tautiepäilyn arvioinnissa sekä antaa käyttäjälle arvion todennäköisimmistä taudeista ja ohjeet jatkotoimiin.
”Hevosten tarttuvat taudit eivät ole vain yksittäisten tallien ongelma, vaan koko hevosalan yhteinen haaste. Avoin ja nopea tiedonkulku estää tautien leviämistä ja vähentää taloudellisia tappioita. Taudit Kartalle -hankkeen tavoitteena on vähentää tautipurkauksiin liittyvää turhaa häpeää – hevosten sairastuminen ei ole kenenkään syy. Yhdistämällä asiantuntijatiedon teknologiaan hanke tuottaa uuden työkalun, joka auttaa koko alaa toimimaan yhdessä entistä tehokkaammin epidemioiden torjumiseksi”, hankkeen asiantuntijana toimiva tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri Katja Hautala sanoo Suomen Hevostietokeskuksen torstaina julkaisemassa tiedotteessa.
Hankkeen toteuttavat Suomen Hevostietokeskus ry ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.
Taudit Kartalle -hanke on valtakunnallinen eurooppalainen innovaatiokumppanuus, EIP-hanke. Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Hämeen ELY-keskukselta, jonka tehtäviä hoitaa nykyisin Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus. Hankkeen kokonaisrahoitus on 264 580,85 euroa.
Hankkeen etenemistä voi seurata Hevostietokeskuksen verkkosivuilta ja some-kanavilta.