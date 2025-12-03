Tasavallan presidentti myönsi kunniamerkkejä – Hevosurheilusta eläköityneelle toimitusjohtajalle Suomen Leijonan ritarimerkki

Suomen Hevosurheilulehti Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä kesällä eläköityneelle Keijo Kinnulalle on tasavallan presidentti Alexander Stubb myöntänyt Suomen Leijonan ritarimerkin (SL R).”Perrkule, tämähän on kova juttu”, Kinnula yllättyy asiasta puhelimessa ensimmäistä kertaa kuullessaan.”Tällaiset kunniamerkit ovat valtakunnallisesti arvostettuja asioita. Kaipa jotain on sitten joskus tehnyt oikein. Tunnustus tuli minulle kuitenkin täytenä yllätyksenä”, Kinnula jatkaa.Itsenäisyyspäiväksi myönnettävien kunniamerkkien saajat julkistettiin tänään keskiviikkona. Kunniamerkkien saajien joukossa on myös muutama tunnettu raviurheilija.Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin (SVR Ar) saa ravivalmentaja- ja ohjastaja Esa Holopainen. Hollolassa asuva Holopainen on ajanut urallaan lähes 6000 voittoa.Suomen Leijonan ansioristin (SL ar) saavat Ilkka Korpi ja Jarmo Saarela. Vihdissä asuva Korpi on ajanut yli 2500 voittoa, hämeenkoskelaisella Saarelalla voittoja on yli 2200.Kunniamerkein palkittujen listan löydät täältä.Hevosurheilun tulos kääntyi plussalle – ”Nyt on paljon levollisempaa jäädä eläkkeelle kuin olisi ollut vuosi tai kaksi vuotta sitten"