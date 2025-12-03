Keijo Kinnula viettää nykyisin eläkepäiviä.
Keijo Kinnula viettää nykyisin eläkepäiviä.Kuva: Stiina Ikonen
Tasavallan presidentti myönsi kunniamerkkejä – Hevosurheilusta eläköityneelle toimitusjohtajalle Suomen Leijonan ritarimerkki

Kunniamerkkejä myönnettiin raviurheilijoista Esa Holopaiselle, Jarmo Saarelalle ja Ilkka Korvelle.
Keijo Kinnula

