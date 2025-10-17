Valtuuskunta valitsee jäsenet Suomen Hippoksen hallitukseen 27.11. – tässä ovat ehdokkaat
Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu torstaina 27.11. sääntömääräiseen syyskokoukseensa, jossa valitaan Hippoksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Timo Korvenheimo, Tiina Kuosmanen ja Harri Voutilainen. Hallituksen jäsen voi toimia tehtävässä enintään kolme yhtäjaksoista kautta, joten erovuoroisista jäsenistä Harri Voutilainen ei ole tällä kertaa valittavissa jatkokaudelle.
Valtuuskunnan toimesta määräaikaan mennessä ehdolle hallitukseen esitettiin kuutta henkilöä. Valtuuskunnan kokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun.
Lähde: Suomen Hippoksen tiedote
Suomen Hippoksen hallitukseen esitetyt henkilöt
Jukka Hurrila, Pori, yrittäjä, Porin Ravit Oy:n puheenjohtaja, 50 v.
Irina Keinänen, Lohja, digitalisaatiojohtaja, IT-tradenomi, Suomen Poniraviyhdistys ry:n puheenjohtaja, 51 v.
Niko Keronen, Lieksa, rajavartija, Pielisjärven Hevosystäväinseuran puheenjohtaja, 48 v.
Timo Korvenheimo, Orimattila, ravivalmentaja, Suomen Hippoksen ja Suomen Ravivalmentajat ry:n hallituksen jäsen, 42 v.
Heikki Kosonen, Savonlinna, eläkeläinen/maaseutuyrittäjä, Itä-Savon Hevosystäväinseura ry:n ja Mikkelin Ravirata Oy:n varapuheenjohtaja sekä Suomen Hippos ry:n valtuuskunnan jäsen, 68 v.
Jussi Tomperi, Turku, toimitusjohtaja, harrastajavalmentaja, 49 v.