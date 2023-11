Tässä ovat Hippoksen uudet hallitusjäsenet

Valtuuskunnan kokouksen asialistalla on myös hallituksen jäsenten valinta tulevalle kahdelle vuodelle. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, joista puolet ovat vuosittain erovuorossa. Kausi on kaksivuotinen.

Määräajassa hallitusehdokkaiksi asettautuivat erovuoroiset Tiina Kuosmanen, Harri Voutilainen sekä uutena ravivalmentaja Timo Korvenheimo.

Määräajan umpeutumisen jälkeen Hevosurheilu uutisoi, että myös Kari Lähdekorpea esitetään hallitukseen Tampereen Raviradan toimesta. Tampereen Raviradan kokousedustajat olivat estyneitä saapumaan kokoukseen, mutta häntä esitti Teivon puolesta Mikko Salminen Hämeen hevosjalostusliitosta. Näin ollen ehdokkaita oli kokouksessa neljä, ja kokousedustajat pääsivät äänestämään heidän välillään.

Muut ehdokkaat esittäytyivät kokoukselle ennen äänestystä, mutta Lähdekorpi oli estynyt saapumaan paikalle.

Valtuuskunnan jäsen voi äänestää yhtä, kahta tai kolmea henkilöä hallitukseen. Äänet lasketaan yhteen, ja kolme eniten ääniä saanutta tulee valituksi.

Hallitukseen tulivat valituksi Timo Korvenheimo 25 äänellä, Tiina Kuosmanen 26 äänellä ja Harri Voutilainen 28 äänellä. Kari Lähdekorpi jäi rannalle 16 äänellä.

Hallituksen varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Hannu Nivola. Muut hallituksen jäsenet ovat Irene Kelloniemi ja Esa Nuottivaara. Puheenjohtajana toimii Antti Lehtisalo.