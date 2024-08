Evartti lähestyy Vieskeriä, Suven Sametti I.P. Vipotiinaa – tässä ovat kaikkien aikojen eniten tienanneet suomenhevoset

Tammoista yli puoli miljoonaa on tienannut vain I.P. Vipotiina. Sen tavoin nyt kolminkertainen ravikuningatar Suven Sametti vaanii kuitenkin enää reilun 25 000 euron päässä ja on elämänsä kunnossa, joten kun ikääkin on vasta 9 vuotta, kaikkien aikojen eniten tienanneen suomenhevostamman asema on jo haarukassa.