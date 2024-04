Hevosurheilu kysyi, lukijat äänestivät – tässä ovat ravien suosikkiäänet ja -ruutukasvot

”Selostajana saat olla selostuskopin hämyssä ja viileydessä katseilta suojassa. Juontajana olet koko ajan polttopisteessä. Siksi juontaminen on energiaa kuluttavampaa, kun on koko ajan valvovan silmän alla. Selostamisessa olen enemmän mukavuusalueella, mutta itseään pitää myös haastaa. Juontaminen on edelleen minulle haaste. Selostamaan on mukavampi mennä, mutta työpäivän jälkeen juontamisesta on parempi fiilis, koska siinä on aina voittanut itsensä.”