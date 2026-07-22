Ei villejä kortteja – tässä ovat Teivon Kuninkuusraveihin valitut hevoset ja niiden ohjastajat

Tästä on kyse

Kuninkuusravien pääkilpailun osallistujavalinnat perustuvat avoimeen Kohti Kuninkuusraveja -pisteytykseen, jossa hevoset keräävät pääkilpailupaikkaan oikeuttavia kuninkuusravipisteitä erikseen valituista lähdöistä.

Kymmenen eniten pisteitä kerännyttä, kilpailuun ilmoittautunutta oritta ja tammaa saavat suoraan paikan kuninkuus- tai kuningatarkilpailuun. Päätoimikunta valitsee kokouksessaan osallistujat sijoille 11 ja 12 sekä nimeää kumpaankin kilpailuun kaksi varahevosta. Viimeisille sijoille päätoimikunta voi nostaa hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun, kuten poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.

Pääkilpailujen lähtöpaikat kahdelle ensimmäiselle osamatkalle määräytyvät osin KK26-pisteytyksen perusteella. Osallistujat valitsevat etu- tai takarivin lähtöpaikan pistejärjestyksessä eli niin, että pisteytyksen paras valitsee ensimmäisenä, haluaako kahdelle ensimmäiselle matkalle eturivin (radat 1–8) vai takarivin (radat 9–12) lähtöpaikan, sitten pisteytyksen toiseksi paras suorittaa valinnan ja niin edelleen. Mailin matkalla lähtöradat ovat lähtöriveittäin käänteiset 2 100 metrin lähtöön verrattuna.

Lähde: Suomen Hippos