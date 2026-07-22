Ei villejä kortteja – tässä ovat Teivon Kuninkuusraveihin valitut hevoset ja niiden ohjastajat
Kymmenen ensimmäistä paikkaa kuningatar- ja kuninkuuskilpaan jaetaan nykyään helmikuussa alkaneissa Kohti Kuninkuusraveja -lähdöissä kerättyjen pisteiden perusteella. Harkintavaltaa Kuninkuusravien päätoimikunnalla on vain kahden viimeisen paikan suhteen.
Kuningatarkilpailuun ilmoitettiin tänä vuonna 16 tammaa ja kuninkuuskilpaan 12 oria, eli jälkimmäisten kohdalla ei tarvinnut pohtia viimeisten paikkojen jakamista.
Etukäteen spekuloitiin, nouseeko kolminkertainen Suven Sametti mukaan kuningatarkilpailuun villillä kortilla. Päätoimikunta ei kuitenkaan tätä oikeutta käyttänyt, joten Landen Iita ja Varjosi pitivät KK26-rankingin mukaiset paikkansa.
Kuninkuuskisassa tullaan näkemään uusia ohjastajia, kun nokialainen Tino Keväänranta ohjastaa Hannu Isotalon valmentamaa Sokettia. Samalla Keväänrannasta tulee ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt Kuninkuusravien pääsarjassa ajanut ohjastaja. Vieskoffia ohjastavalle Patri Filatoffille kuninkuuskisa on myös ohjastajana ensimmäinen.
Tiistaina Hevosurheilu uutisoi Björn Goopin ohjastavan Antti Ojanperän treenaamaa Vänrikkiä. Ruotsalaisohjastajasta tulee ensimmäinen ulkomaalainen Kuninkuusravien pääkisassa ajanut ohjastaja.
Lähtöradat pääkilpailujen ensimmäisille matkoille arvotaan lauantaina klo 12.30. Mikäli hevosia jätetään ennen rata-arvontaa pois, tilalle nostetaan varahevosia.
Kuningatarkilpailuun valitut hevoset
Runoneito (474), Jukka Torvinen, eturivi
Annan (437,5) Jarmo Saarela, eturivi
Jockas Rita (379), Santtu Raitala, eturivi
Pirttilän Olga (374,5), Terho Rautiainen, eturivi
Villilotta (360), Henri Bollström, eturivi
Lumi-Oosa (352,5), Harri Kotilainen, eturivi
Akvarelli (346), Tuomas Pakkanen, eturivi
Virran Välke (337,5), Sami Ikonen, eturivi
Oon Leidi (331), Esa Holopainen, takarivi
Rautianna (326,5), Jarkko Kervinen, takarivi
Landen Iita (286), Antti Tupamäki, takarivi
Varjosi (264), Ari Moilanen, takarivi
Varahevoset: Brenna (180), Suven Sametti (149)
Kuninkuuskilpailuun valitut hevoset
Pro (791), Hannu Torvinen, eturivi
Lumettaja (581,5), Terho Rautiainen, eturivi
Alarik Huikea (351), Santtu Raitala, eturivi
Evartti (309), Jorma Kontio, eturivi
Herra Heinämies (273), Jukka Torvinen, takarivi
Wertti (269), Jani Ruotsalainen, eturivi
Vänrikki (275,5), Björn Goop, eturivi
Enon Vilppi (213,5), Jari Autio, eturivi
Uljas Suomalainen (157,5), Tapio Perttunen, eturivi
Soketti (54), Tino Keväänranta, takarivi
Alpertto (54), Henri Bollström, takarivi
Vieskoff (36), Patri Filatoff, takarivi
Nimen perässä KK26-pisteet, ohjastaja ja kahdelle avausmatkalle valittu etu- vai takarivin paikka
Tästä on kyse
Kuninkuusravien pääkilpailun osallistujavalinnat perustuvat avoimeen Kohti Kuninkuusraveja -pisteytykseen, jossa hevoset keräävät pääkilpailupaikkaan oikeuttavia kuninkuusravipisteitä erikseen valituista lähdöistä.
Kymmenen eniten pisteitä kerännyttä, kilpailuun ilmoittautunutta oritta ja tammaa saavat suoraan paikan kuninkuus- tai kuningatarkilpailuun. Päätoimikunta valitsee kokouksessaan osallistujat sijoille 11 ja 12 sekä nimeää kumpaankin kilpailuun kaksi varahevosta. Viimeisille sijoille päätoimikunta voi nostaa hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun, kuten poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.
Pääkilpailujen lähtöpaikat kahdelle ensimmäiselle osamatkalle määräytyvät osin KK26-pisteytyksen perusteella. Osallistujat valitsevat etu- tai takarivin lähtöpaikan pistejärjestyksessä eli niin, että pisteytyksen paras valitsee ensimmäisenä, haluaako kahdelle ensimmäiselle matkalle eturivin (radat 1–8) vai takarivin (radat 9–12) lähtöpaikan, sitten pisteytyksen toiseksi paras suorittaa valinnan ja niin edelleen. Mailin matkalla lähtöradat ovat lähtöriveittäin käänteiset 2 100 metrin lähtöön verrattuna.
Lähde: Suomen Hippos