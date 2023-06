Suur-Hollola pitää sisällään glamouria, urheilua ja musiikkia – Perjantaina ravien suosikkiääni kohtaa mäkikotkan ja räppärin ponilähdössä

Ensimmäistä Suur-Hollolaa isännöivä Jokimaan radan toimitusjohtaja Ville Holopainen on odottavalla mielellä. Muutaman tunnin päästä radan portit aukeavat ja juhlapukuiset ravivieraat astelevat alueelle.

”Kaikki on käytännössä valmista, ja tunnelma tässä kohoaa koko ajan. Tunnelmat ovat levolliset ja luottavaiset”, Holopainen toteaa.

Perjantaina Suur-Hollola-viikonloppu alkaa Lahti Ascot -teemalla, mikä tarkoittaa koreita hattuja ja glamouria sekä livemusiikkia.

Upein hattu palkitaan. Tähän kisaan Holopainen ei osallistu, sillä hän paljastaa, ettei hattua ole tullut hankittua.

”Minulla ei ole valitettavasti hattua tähän tapahtumaan, mutta tämä on miehille yhtä lailla.”

Kuudelta alkaa ravit, joihin on ilmainen pääsy. Holopainen on tyytyväinen jo perjantain raviurheilun tasoon, hyviä hevosia on ilmoitettu lähtöihin, ja toiveena on, että ennakkomarkkinointi kutsuu paikalle paljon hevosihmisiä ja muita kiinnostuneita.

”Lapsille on keppareita, pomppulinnaa ja talutusratsastusta. Olemme olleet paljon esillä alueemme mediassa, toivotaan, että ihmisiä saadaan liikenteeseen.