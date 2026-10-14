Tatu menestyi viime talvena myös Toto75-tasolla.
Tatu menestyi viime talvena myös Toto75-tasolla.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Tatun kohdalla eturivi tuo Teivossa lisähaastetta – "Pistetään umpilaput päähän"

Keskiviikon Toto75-ravit ajetaan Teivossa.
Julkaistu
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Jaakko Santala
teivon ravit
Tatu
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