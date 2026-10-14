Tatun kohdalla eturivi tuo Teivossa lisähaastetta – "Pistetään umpilaput päähän"

Jaakko Santala matkaa keskiviikkona Teivoon yhden hevosen kanssa, kun kolmannessa Toto75-kohteessa starttaava Tatu kilpailee kolmannen kerran taukonsa jälkeen. Santala uskoo hevosen olevan fyysisesti hyvällä mallilla, mutta lähtöä raveihin mutkistaa kuljetuskaluston temppuilu.”Aamupäivä on yritetty korjata mersua, mutta ei ole onnistunut. Pieni kosmeettinen ongelma siis, millä menemme Teivoon, mutta se ratkeaa”, Santala lausuu.Taukonsa jälkeen Tatu on kilpaillut kerran paikallisraveissa ja totoraveissa. Molemmissa starteissa on tullut laukat, mutta jälkimmäisenä ajettu Kuopion totoravistartti sujui kokonaisuutena jo huomattavasti paikallisraveja paremmin.”Paikallisravikäynti oli totaalinen fiasko. Hevonen tyhjensi itsensä jo lämmityksessä. Kuopioon se paransi, mutta lähtölaukan myötä peli oli selvä. Uskon hevosen olevan jo ihan asiallisessa lyönnissä. Parhaimmillaan se ei vielä ole, enkä niin tässä kohtaa edes toivo”, Santala sanoo.Kesäkuukaudet Tatulla pidettiin taukoa sitä riivaavan kesäihottuman vuoksi. Teivossa hevonen starttaa 2100 metrin ryhmäajoon radalta neljä.”Eturivin lähtöpaikka ei ole helppo, mutta pistetään umpilaput päähän, jos hevonen sitä myötä keskittyisi paremmin. Muutimme sille hiukan vehkeitä, ettei hevonen remuaisi päänsä kanssa niin paljoa. Teivossa olisin tyytyväinen ehjään juoksuun”, Santala kertoo.