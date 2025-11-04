Jere Kiveinen
Jere Kiveinen on ohjastanut urallaan 222 voittoa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Tauolta palaava Kirill Porin Toto5-kierroksen jättisuosikkina – "Voltin kakkosradassa en näe riskejä"

Ohjastaja-valmentaja Jere Kiveinen myös omistaa Kirillin yrityksensä kautta.
Julkaistu
Jere Kiveinen
Porin ravit
Kirill

