Tauolta palaava Kirill Porin Toto5-kierroksen jättisuosikkina – "Voltin kakkosradassa en näe riskejä"

Tiistaina ajettavan Porin Toto5-kierroksen suurin etukäteissuosikki on Jere Kiveisen ohjastama ja valmentama 4-vuotias Kirill. Ruuna on kilpaillut urallaan 11 kertaa voittaen starteistaan neljä. Viimeisin voitoista tuli syyskuun alkupuolelta Turussa ajetusta Nuorten Sarjasta.”Ihan tarkoituksella pidimme pienen breikin. Perustreeniä on nyt ajettu viimeiset pari kuukautta ja hevonen tuntuu hyvältä”, Kiveinen kertoo tauon syistä.Lahjakkaaksi osoittautuneella Kirillillä Kiveinen on suunnitellut ajavansa mahdollisesti läpi talven kilpaa, koska sitä ei ole maksettu ikäluokkalähtöihin.”Starttien myötä se on jatkuvasti petrannut. Katsotaan kuinka ura lähtee tästä etenemään, mutta talven aikana saatetaan kokeilla jossain 75-lähdössäkin kilpailemista”, hän suunnittelee.Porissa Kirill kilpailee kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajossa. Reilut 8000 euroa ansainneena se starttaa lähdössä matkaan 20 metrin takamatkalta. Vastuksen osalta Kiveinen näkee tehtävän sopivana.”Paljoa parempaa taukostarttia ei voisi ollakaan. Voltin kakkosradassa en näe riskejä, sillä hevonen on ollut kovinkin ravivarma. Samoilla varusteilla jatketaan”, hän kertoo.