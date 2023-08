Veikkaus satsaa Kuninkuusraveihin - "Tavoitteenamme on rikkoa kaikki ennätykset"

Kuninkuusravit on ollut Veikkaukselle tähänkin asti vuoden kärkitapahtuma ravipelien myynnissä ja uusasiakashankinnassa, mutta vieläkin korostuneemmin se on sitä tänä vuonna Kouvolassa, kun Veikkaus on tapahtuman pääyhteistyökumppani. Sen myötä Kuninkuusravit näkyy ja kuuluu koko viikon.