Keskiviikon pelimix näyttää nyt tältä – ”Tavoitteena saada seiskavitonen uuteen nousuun”
Samalla keväällä startannut XL Toto65-peli jää ainakin toistaiseksi historiaan.
”Veikkauksessa odottelemme keskiviikkoa erittäin positiivisin miettein. Keskiviikosta rakennetaan nyt lauantain kylkeen viikon tärkeintä ravipäivää”, Veikkauksen head of Toto and racing Juha Ahjolinna toteaa.
Kuukauden kahtena ensimmäisenä keskiviikkona ja lauantaina Veikkaus ryydittää T75-peliä 75 000 euron jackpoteilla. Jatkossa jakamattomat voittoluokat siirtyvät aina seuraavalle T75-kierrokselle.
”Keskiviikolta lauantaille ja lauantailta keskiviikolle. Haetaan, että kiinnostus Suomen raveihin säilyy jatkuvasti. Jackpotit ei myöskään väistä mitään muiden maiden jackpotteja. Tavoite on saada Suomen ravit ja seiskavitonen uuteen nousuun”, Ahjolinna sanoo.
Vaihtojen osalta Ahjolinna ei suoraan paljasta Veikkauksen tavoitteita, mutta etenkin keskiviikon ja lauantain osalta perusvaihtoon odotetaan pitkäkestoisesti katsottuna positiivista nousua.
”Koko ensi vuoden osalta molempien pääpäivien vaihtojen tulee olla korkeammalla kuin tänä vuonna”, hän sanoo.
Keskiviikon pelitarjonta tulee jatkossa olemaan sama kuin lauantaisin. Tämä tarkoittaa Toto4-pelin sekä kahden Troikka-lähdön palaamista osaksi keskiviikon raveja.