Keskiviikon pelimix näyttää nyt tältä – ”Tavoitteena saada seiskavitonen uuteen nousuun”

”Keskiviikolta lauantaille ja lauantailta keskiviikolle. Haetaan, että kiinnostus Suomen raveihin säilyy jatkuvasti. Jackpotit ei myöskään väistä mitään muiden maiden jackpotteja. Tavoite on saada Suomen ravit ja seiskavitonen uuteen nousuun”, Ahjolinna sanoo.