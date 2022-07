Tawaststjernan Muistoajo megasuosikin hallintaa – Kujanpään Jyräykselle täydet pisteet

Ari Moilasen ohjastama V.G. Voitto painui keulapaikalle etusuoran alussa ohi Matteus Kevättömän. Maalisuoran alussa vaikutti hetken, että toista rataa vetänyt Fransson heittää keulahevoselle haasteen, mutta mitään kamppailua voitosta ei lopulta nähty, vaan V.G. Voitto nappasi 10 000 euron ykköspalkinnon vakuuttavasti.

”Meidän hevoseen tuli maalisuoralla niin paljon painetta, että piti pitää sitä kiinni loppusuoran alussa, eikä uskaltanut oikein päästää menemään”, Ari Moilanen kertoi ajaneensa lopussa varmistellen.

V.G. Voiton voittoaika 23,4aly jää kymmenyksen oriin juhannuksena Härmässä ravaamasta ennätysnoteerauksesta.

Fransson puristi hopealle ennen Vieskoffia.

Kohti Kuninkuusraveja –lähdössä Kujanpään Jyräys pääsi poimimaan piikkipaikan kiihdytyksen jälkeen itselleen, eikä Ari Moilasen ajokilla ollut vaikeuksia hallita perille asti.

”Sen jälkeen, kun päästiin keulapaikalle, oli kaikki helppoa”, Ari Moilanen vahvisti.

Voittoajan 23,0ake ravannut Kujanpaan Jyräys majailee Vermon voittonsa jälkeen Kuninkuuskilpailun pisterankingissa kuudentena 310 pisteellään.

Montéssa Janita Antti-Roikon valmentama ja ratsastama Campari Jet matkasi toisella ilman selkää, eikä se vaikuttanut voittajalta 50 metriä ennen maalia, mutta sitten ori ryhdistäytyi, kun Pia-Maria Moilasen kuskaama Mozartkugel lähestyi ulkoa ryminällä.

Campari Jet otti viidennen perättäisen ykköstilansa ennen mainittua Mozartkugelia ja keulasta lopussa hieman puutunutta Bravo Sencelloa. Toukokuussa Janita Antti-Roikolta aloittanut italialaisori Campari Jet ei ole Suomessa hävinnyt vielä kertaakaan.

Keskipitkän matkan kisa lipsahti ylivauhtiseksi, ja kärkihevoset taipuivat maalisuoralla. Takana tapahtumia tarkkaillut Olli Koivusen ajokki Morris Match rankaisi hurjastelijoita ottamalla hallitun kirivoiton ennen hänniltä napakasti lopettanutta Cacshotia

Christa Packalénin valmentama Let's Get It Up lähti 15 000 tienanneiden ryhmään vain 7910 euron voittosummalla. Vaikkei sarja istunut 4-vuotiaalle voittosumman perusteella nappiin, oli Hannu Torvisen ajokki oikein vakuuttava voittaja kierrettyään johtavan rinnalle matkalla.

Lyhyen matkan kisassa nähtiin rivin ainoa yllätys, kun Esa Holopaisen ohjastama Captain Cloud nappasi kauden avausvoittonsa kirimällä.

