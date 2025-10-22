Combat Fighter seremoniapaikalla.
Combat Fighter on Toto86-kierroksen eniten luotettu hevonen.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Team Ojanperällä monta menestyssaumaa Bodenissa – "Ykkösradalta edessä on keulajuoksu"

Antti Ojanperän valmennettavat ovat merkittävässä roolissa keskiviikkoillan Toto86-kierroksella.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Combat Fighter
Goodwin Zet
Antti Ojanperä
Zorro Lane
Wish Will Win
Bodenin ravit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi