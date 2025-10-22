Team Ojanperällä monta menestyssaumaa Bodenissa – "Ykkösradalta edessä on keulajuoksu"

Keskiviikkona Ruotsin Toto86-kierroksen ratapareina toimivat Solvalla ja Boden. Antti Ojanperän tallista Bodenin raveissa nähdään neljä hevosta, joista jokainen on oman lähtönsä suosikki. Kaikkia Ojanperän hevosia ohjastaa tallin luottokuski Santtu Raitala.T86-kohteissa Ojanperän tallista kilpailevat Combat Fighter sekä Goodwin Zet. Näistä ensin mainittu on koko kierroksen luotetuin hevonen. Sen edellinen startti syyskuun alussa Mikkelissä päättyi voittoon tuloksella 11,5/1620 metriä.”Kaikki pitäisi olla hyvin. Se on mennyt normaalisti muiden mukana treenissä. Oletan, että ykkösradalta edessä on keulajuoksu”, Ojanperä kertoo.Goodwin Zetin tehtävä on täysin erilainen, kun ruuna starttaa 2140 metrin tasoitusajossa matkaan 20 metrin takamatkan voltin kakkosradalta. Santtu Raitalan ohjastettava voitti viimeksi keulasta Kouvolassa ajetun hopeadivisioonafinaalin.”Se tuntuu nyt todella hyvältä, paremmalta kuin ennen Kouvolaa. Tehtävä ei kuitenkaan ole noista asemista yksinkertainen eli hevosen sietää ollakin hyväntuntuinen”, valmentaja kokee..Ojanperän muut Bodenissa kilpailevat hevoset ovat Zorro Lane ja Wish Will Win. Näistä erityisesti Zorro Lanen pitäisi valmentajansa mukaan olla liki voittoa.Ojanperän hevosia on edellisen kerran kilpaillut Bodenissa vuosi sitten. Tuolloin Combat Fighter voitti Toto75-lähdön tyylikkäästi keulasta.Nyt Ruotsin hyvät palkinnot houkuttivat kisareissulle länsinaapuriin. Pihtiputaalta matkaa Bodeniin tulee suuntaansa noin 500 kilometriä.”Olisin mielelläni lähettänyt matkaan enemmänkin hevosia, mutta Ruotsissa kuorma-autoissa tulee olla etäluettava piirturi. Meillä sellaista ei vielä ole, joten siksi hevosia on matkassa vain neljä. Näppärämpää Bodenissa on käydä kuin Turussa, jonne meiltä on sama matka”, Ojanperä kertoo.Bodenin-reissun Team Ojanperältä hoitavat Jutta Ihalainen ja Miia Pulkkanen valmentajan jäätyä tallitöihin Pihtiputaalle.”Hevoset ja ihmiset jäävät yöksi Bodeniin ja tulevat kotiin sitten torstaina”, Ojanperä päättää.